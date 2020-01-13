AKP’li belediye başkanının isteğine bakan yardımcısından tepki!

Iğdır’ın Aralık ilçesindeki Dilucu Sınır Kapısı’nda incelemelerde bulunduktan sonra Aralık ilçesine geçen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, iş insanları ve yöneticilerle bir araya geldi.

Toplantıda şoför ve nakliyeciler adına söz alan Aralık Belediye Başkanı Mustafa Güzelkaya, nakliye sektöründeki sıkıntıları dile getirerek, Turagay’dan mazot kaçakçılığının görmezden gelinmesini talep etti.

AKP’Lİ BAŞKAN: BİZİM İÇİN SIKINTI OLUYOR

Güzelkaya, şunları söyledi:

* Benim boynumda kalmasın. Şoför esnafların ve vatandaşların şikayetlerini dile getireyim.

* Nakliyeci esnafımızın bana haklı olarak ilettikleri ve bakanımız geldiği zaman söylememi istedikleri talepleri var.

* Şoförler, Serhat bölgesinde bulunan gümrük kapılarında TIR’ların 30 litre ile mahkemeye verilmediğini, bu uygulamanın bir tek Dilucu Gümrük Kapısı’nda olduğunu, bunların tutulduğu zaman mahkeme değil de bilgilendirilip mağdur olmamak istiyorlar.

* Bir de bu 7-8 litre ceza gerçekten bizim için sıkıntı oluyor. Burada vatandaşın en kolay ulaştığı şahıs benim ve ben burada belediye başkanıyım.

* 24 saat halkın içinde olduğum için gece gündüz telefonum çalıyor. Şoför arkadaşlar yakıt ikmali yapa yapa geliyorlar. Tabii şofördür, tamaha yenik düşüyor.

* Bidon ile 30 litre mazot gizlemiş burada tutulmuş ama araç sahibinin haberi yok. Bu mazotu şoför kendisine getirmiş ve araç sahibinin haberi yok.

* Zaten araç sahibi tenezzül etmez ama araç sahibi şoför yüzünden mağdur oluyor. Araç direkt mahkemeye veriliyor. Şoför yakalanınca bu benim malımdır, nefsime yenik düştüm, kendime getirdim dese de araç sahibine rehin ve şerk konuluyor.

* TIR firması her şoförün yanına bir bekçi bırakamaz ki. O yüzden araç sahipleri bu şekilde mağdur oluyor ve mahkemelik oluyorlar.

* Bu sıkıntıyı bizzat siz bakan beye bizim için iletin dediler. Bir de efendim burada 7 litre ceza gerçekten bir ceza değil. Bu insanlar bizim insanlarımızdır.

“TEMEL ESAS KURALLARA UYMAKTIR”

Ticaret Bakan Yardımcısı Turagay ise, şöyle konuştu:

* Bu insanlar, bizim insanlarımızdır.

* Bizim burada yapmaya çalıştığımız, devletin koyduğu kanun, hukuk ve onunla ilgili yönetmeliklere doğru şekilde uymamız.

* Şimdi 7 litre diyorsun, 7 litre olur 8, 9, 10 ve 20 olur.

* Sonuçta belli kurallar konulduysa buradaki temel esas, bu kurallara uymaktır. İHA

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