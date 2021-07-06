AKP’li belediye başkanının ‘su borusu’ kurnazlığı

CHP Niğde İl Başkanı Erhan Adem, Çamardı ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Yavuz Soylu hakkında çarpıcı bir iddiada bulundu. Adem, AKP’li Belediye Başkanı Yavuz Soylu’nun Ören Göleti Kapalı Sulama Sistemi Projesi kapsamında yer almayan kendi tarım arazilerini proje kapsamındaymış gibi göstererek devletin borularıyla su taşıttığını söyledi.

“DEVLETİN 2.6 MİLYON DEĞERİNDE BORULARININ KULLANILDIĞI İDDİA EDİLİYOR”

Konuya ilişkin partisinin il başkanlık binasında açıklamalarda bulunan Erhan Adem, “Çamardı ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Ören Göleti Kapalı Sulama Sistemi Projesi kapsamında bulunmayan arazilerini DSİ’nin sulama projesi kapsamındaymış gibi göstermiş ve buraya sulama borularını geçirerek, parsellerini haksız şekilde sulamıştır. DSİ bu bölgenin su borularının döşenmesine nasıl izin verdi. AKP’li bir belediye başkanı ya da AKP’li bir milletvekili olmak her haktan yararlanmayı mı sağlıyor. Sulama arazisi kapsamında olmayan yerlere devletin 2 milyon 600 bin liralık borularının kullanıldığı iddia ediliyor” dedi.

VALİLİĞE 3 SORU

Niğde Valiliği’ne konunun araştırılması için dilekçe veren Erhan Adem su şu soruların yanıtını istedi:

1-) Çamardı ilçesinde Belediye Başkanı Yavuz Soylu’ya ait olan Kaynarca Mevki, 304 ada 189-190-192-200 parselleri Ören Göleti Kapalı Sulama Sistem Projesi kapsamında mıdır?

2-) Eğer bu parseller proje kapsamında değilse devlete ait olan 2.6 milyon değerindeki borular kullanılarak, nasıl oluyor da sulama sahası içerisinde olmayan AKP’li başkanın parsellerine kanunsuz şekilde proje uygulaması yapılıyor?

3-) DSİ bu uygulamaya neye göre müsaade ediyor?

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