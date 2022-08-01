AKP’li belediye başkanının yeğeni makam aracıyla kaza yapıp kaçtı

Muğla’da AKP’li Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ın makam aracını alan yeğeni Yusuf Ceylan iki arkadaşıyla Marmaris’te eğlendi. Ceylan, Köyceğiz’e dönerken Ortaca Adliyesi’nde görev yapan bir hakimin aracına çarparak olay yerinden kaçtı.

Mustafa SARIİPEK

AKP‘li Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ın 48 AFR 781 plakalı makam aracını alan yeğeni Yusuf Ceylan iki arkadaşıyla Marmaris’te eğlendikten sonra gece geç vakit Köyceğiz’e dönerken Ula ilçesi Akyaka Mahallesi’nde kaza yaptı.

Kazada Ortaca Adliyesi’nde görev yapan bir hakimin aracına çarpan ve alkollü oldukları iddia edilen Yusuf Ceylan ile iki arkadaşı Kenan A. ve Mehmet Ç. aracı olay yerinde bırakarak kaçtı.

ARAÇ HİBE ÇIKTI

Kazaya karışan makam aracının Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un açılışını yaptığı bisiklet yolunun projesini gerçekleştirilen şirket tarafından belirli bir süre kullanılmak üzere belediyeye hibe edildiği belirlendi.

Öte yandan Köyceğiz dışında olan Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan’ın kazayı doğruladığı da öğrenildi.

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