AKP’li belediye borcuna karşılık iki camiyi verdi

AKP’li Trabzon Düzköy Belediyesi, tartışmalı bir kararla gündeme geldi. Düzköy Belediye Meclisi, geçen 3 Aralık’ta toplandı.

Meclis, vergi borcuna karşılık Orta Mahallesi Merkez Camisi ile Cevizlik Mahallesi Camisi’ni, ayrıca Doğankaya Mahallesi’nde bulunan öğretmen lojmanının Maliye Bakanlığı’na devrine oy çokluğuyla karar verdi. Dört CHP’li meclis üyesi karara itiraz etti.

“MECBUR KALDIK”

Düzköy Belediye Başkanı Yılmaz Ankara, Maliye’ye 2.5 milyon TL borçlarının olduğunu, dört çöp arabası hariç bütün varlıklarına haciz konulduğunu söyledi.

Borca karşılık iki cami ile 20 yıl önce halk tarafından yapılmış fakat artık kullanılmayan öğretmen lojmanını Maliye’ye vererek mahsuplaştıklarını söyledi. AKP’li Başkan Ankara, “Maliye, dört çöp arabası dışında her şeye haciz koydu, mecburduk” dedi.

VATANDAŞTAN TEPKİ

Vatandaşlar belediyenin kararına tepki gösterdi. Düzköylüler, satış kararını protesto etmek için öğretmen lojmanı önünde bugün bir araya gelecek.

Mahalle sakinleri, “Öğretmen lojmanını süt satarak, çocuklarımızın ekmeğinden kısarak yaptık satılmasına izin vermeyiz” dedi.

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