AKP’li belediye borcunu cami ve okulla ödemiş

SÖZCÜ’nün daha önce gündeme getirdiği İstanbul’un AKP’li Esenler Belediyesi’nin vergi borcu karşılığında devrettiği cami alanları 2019 yılı Sayıştay raporunda yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nin AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun başkanı olduğu Esenler Belediyesi’ne ilişkin Sayıştay raporunda, belediyenin peşin olarak yapmış olduğu arsa satışlarının hatalı muhasebeleştirildiği belirlendi.

2019 yılı içinde toplamda 140 milyon 724 bin 892 TL değerinde olmak üzere 12 adet taşınmazın satışının yapıldığı ancak bu satışların hatalı şekilde ‘127-Diğer Faaliyet Alacakları Hesabı’nda takip edildiği kaydedildi. Raporda bu tespitin yer aldığı bölüme 2019 yılında satışı yapılan taşınmazların listesi de konuldu.

Liste incelendiğinde AKP’li Esenler Belediyesi’nin borcuna karşı devrettiği parsellerin de olduğu görüldü. Listeye göre Esenler Atışalanı’ndaki Mimar Sinan Camii’nin bulunduğu 1370 metrekarelik parsel 9 Ekim 2018 tarihinde 10 milyon 754 bin 480 TL’ye, Esenler Oruçreis Mahallesi’nde Tekstilkent Camii ve Öğrenci Yurdu inşaatının bulunduğu 3 bin 613 metrekarelik parsel 9 Ekim 2018 tarihinde 29 milyon 813 bin 190 TL’ye satıldı.

Menderes Mahallesi’nde Hasip Dinçsoy İlkokulu’nun bulunduğu 2 bin 572 metrekarelik parsel 16 milyon 81 bin TL’ye satıldı. Esenler Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün bulunduğu 4 bin 647 metrekarelik parsel 31 Ocak 2019’da 12 milyon 411 bin 485 TL’ye, Esenler Afet Yönetim Merkezi’nin bulunduğu 11 bin 454 metrekarelik parsel 27 Eylül 2019’da 30 milyon TL’ye elden çıkarıldı.