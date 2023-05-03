AKP’li belediye çalışanından CHP’li kadına çirkin saldırı





Millet İttifakı’nın 13’ncü Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu 1 Mayıs Pazartesi günü Manisa’da ‘Millet Buluşmaları’ adı altında gerçekleştirdiği mitingin ardından alandan dağılarak Şehzadeler ilçesi Doğu Caddesi üzerinden yürüyerek evine dönmeye çalışan CHP’liler, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nın yanındaki boş alanda kurulan AKP seçim standının önünden geçerken sözlü saldırıya uğradı.

CHP’liler arasındaki bir kadının, AKP standının önündeki genç bir erkeğin hem sözlü hem de fiziki saldırısına uğradığının görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasıyla, bu kişiye tepkiler yükseldi.

EL HAREKETE YAPARAK HAKARET ETTİ

Sosyal medyada yayınlanan görüntüde, AKP standının kurulu olduğu bölümde bulunan bu kişinin demir bariyerlerin ardından, yolda yürüyen CHP’li bir kadına Rabia işareti yaparak peş peşe “Adam gibi adam Recep Tayyip Erdoğan” diye bağırdığı, ardından kadının yakasına yapışmaya çalıştığı, sonra da uygunsuz el hareketiyle hakaret ettiği ortaya çıktı.

Saldırganın elinden zor kurtulan CHP’li kadın tepkisi gösterdikten sonra tekrar üzerine gelmeye çalışan bu kişi, yanındaki AKP’liler tarafından engellendi. Bu sırada AKP’lerin seçim müziğinin sesini açması karşısında, CHP’liler de “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganlarıyla cevap verdi. Yaşanan gerginliğin ardından polis AKP standının önünde güvenlik önlemi aldı.

SALDIRGAN AKP’Lİ BELEDİYENİN ÇALIŞANI ÇIKTI

CHP’li kadına saldırmaya çalışan ve uygunsuz el hareketi yapan kişinin, AKP’li Şehzadeler Belediyesi’nde temizlik görevlisi olarak çalışan yüzde 50 zihinsel engelli Sinan Öztürk olduğu ortaya çıktı. Yaşan olayla ilgili AKP’li Şehzadeler Belediyesi yazılı açıklama yaparak, belediye bünyesinde çalışan Sinan Öztürk hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi. Şehzadeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Sosyal medyada hiçbir şekilde tasvip etmeyeceğimiz görüntülerle gündeme gelen, belediye şirketimizde temizlik personeli olarak görev yapan, yüzde 50 mental reterdasyon rahatsızlığı nedeniyle zihinsel ve konuşma engeli bulunan Sinan Öztürk hakkında soruşturma açılmış olup, kendisi görevden uzaklaştırılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”