AKP’li belediye, CHP’nin afişlerini söküp kendi afişlerini astı

AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi, CHP’nin üst geçitlere astığı afişleri belediye ekiplerince toplatmasının ardından aynı üst geçitlere AKP’li milletvekili adaylarının afişleri asıldı.

“BU KADAR AYRIMCILIK VİCDANSIZLIKTIR”

AKP’li milletvekili adaylarının üst geçitlere astığı afişlerin önünde açıklama yapan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, şu ifadeleri kullandı;

“Sevgili Malatyalılar size, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ı şikayet etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde kendi cebimden vererek yaptırmış olduğum pankartları bir gün aniden hepsini söktüler. Sebebini sorduğumda ise, üst geçitlere olmayacağını söylediler ve ben de bir şey demedim.

Ancak dün itibariyle üst geçitlere benim afişlerimi söktükleri yerlere AK Parti adaylarının afişlerini asmışlar. Ben kendi paramla yaptırdım, bu kadar ayrımcılık, vicdansızlık olmaz. Bunu Malatyalıların vicdanına bırakıyorum. Sayın Selahattin Gürkan, siz bütün Malatya’nın Büyükşehir Belediye Başkanısınız. Bunu size yakıştıramadığımı belirtmek istiyorum.

Hatta benim ortak olduğum iş yerinin bulunduğu yere de afişimi söküp AK Partili adayların afişini asmışlar. Yakıştıramadım, milletimiz ve Malatyalıların vicdanına bırakıyorum. Keşke bu afiş asma hızını depremde gösterseydiniz.

Keşke bu afiş asma hızını çadırlarda gösterseydiniz. Ben afişleri kendi cebimden yapıyorum, bu arkadaşlar afişleri hangi kaynaktan yapıyor merak ediyorum. Ayrıca Malatya’daki bütün bilboardları AK Parti’nin afişleriyle donattılar.

Onu da hangi parayla yaptıklarını sormak istiyorum. Malatya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşın parasıyla seçim propagandası yapıyor. Tekrar söylüyorum; keşke bu afiş asma hızlarını depremde gösterselerdi. Depremde yok olanlar bugün ortaya çıkmış. Malatyalılara şikayetimdir.”