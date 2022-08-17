AKP’li belediye dar gelirli için alınan arsaları parsel parsel satışa başladı

Denizli’de AKP’li Büyükşehir Belediyesi 24 yıl önce dar gelirliye konut yapılması için satın alınan arsaları parsellere bölerek satış kararı almıştı. O parsellerden üçü ihaleye çıktı. Yaklaşık 36 bin metrekarelik üç parsel için 225 milyon lira muhammen bedel tespit edildi.

Selami AYDIN

AKP‘li Denizli Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz ay meclisten geçirdiği arsa satış kararının ardından 51 parselin üçünü satışa çıkardı. Merkezefendi, Pamukkale ve Sarayköy ilçelerinde bulunan parsellerin satış oylaması AKP ve MHP gruplarının 38 evet oyuyla kabul edilmiş, CHP ve İYİ Partili 19 üye satış için ret oyu kullanmıştı.

‘MERKEZEFENDİ’DEKİ PARSELLER ÇOK DEĞERLİ’

Satışı meclisten geçen parseller arasında Merkezefendi’nin Çakmak Mahallesi’nde bulunan 33 parsel ise kentte bazı çevreleri isyan ettirmişti. 24 yıl önce dönemin CHP’li Belediye Başkanı Ali Marım tarafından belediyeye kazandırılan ve dar gelirliye toplu konut alanı olarak ayrılan alan önce parsellere bölünmüş, daha sonra kat yoğunluğu artırılmıştı. İhaleye çıkan üç parseli de bu bölgedeki arsalar oluşturdu.

‘3 PARSELE 225 MİLYON MUHAMMEN BEDEL’

Kapalı teklif usulü ile gerçekleştirilecek ihale 1 Eylül tarihinde belediye encümen salonunda yapılacak. Gelişme konut alanı imar durumuna sahip parsellerden 13 bin metrekare olanı için 78 milyon, 11 bin 982 metrekare olanı için 71 milyon ve 12 bin 536 metrekare olanı için ise 75 milyon lira muhammen bedel tespit edildi. Diğer yandan CHP İl Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu satışın durdurulması için yargıya gideceklerini duyurmuş, Mimarlar Odası ise meclis kararını yargıya taşıyacaklarını açıklamıştı.

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