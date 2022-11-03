AKP’li belediye davet etmişti! Mustafa Armağan’ın söyleşisi iptal edildi

AKP’li Yeşilyurt ilçe Belediyesi, 29 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ festivaline Atatürk’e eleştiri ve hakaret paylaşımlarının yanı sıra, FETÖ elebaşı Gülen’i öven kitaplar yazan Mustafa Armağan’ı davet etmesi birçok kesimden tepki gelmişti. AKP’li belediye, Armağan’ın söyleşisini iptal etti.

Evren DEMİRDAŞ

AKP‘li Yeşilyurt Belediyesi’nin 29 Ekim-6 Kasım tarihleri arasında düzenlediği ‘Yeşilyurt Çocuk Kitapları’ festivaline Atatürk‘e eleştiri ve hakaret paylaşımlarında bulunan yazar Mustafa Armağan’ın 4 Kasım’da söyleşi yapması için Malatya‘ya davet etmişti. ADD başta olmak üzere birçok kesim belediyenin davetine tepki göstermişti.

“YAZIKLAR OLSUN”

Atatürkçü Düşünce Derneği Malatya Şube Başkanı Yunus Millioğulları, “Atatürk’e ve ailesine hakaret eden, FETÖ’nün yayın organlarında yazı yazan birini ne amaçla İnönü’nün memleketine getiriyorlar?” diyerek tepkisini göstermişti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın olduğu hafta,Cumhuriyet, Atatürk ve İnönü düşmanlığı tescilli Mustafa Armağan’ı, İnönü’nün memleketine çağırmak Malatya’ya hakarettir. Hiç çocuk kitabı olmayan bu kişiyi ‘Çocuk Kitapları Festivalinde’ konuşturmak art niyetliliktir. Yazıklar olsun!” demişti.

ETKİNLİK İPTAL EDİLDİ

Mustafa Armağan’ın davet edilmesinin duyurulması sonrasında belediye yönetimine gelen tepkiler sonrasında söyleşinin iptal edildiği öğrenildi. CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, “Bugün güzel bir gelişme yaşadık. Ömrü FETÖ’ye hizmetle geçen, Atatürk’e hakaretten 1 yıl 3 ay hapis cezası almış bir yazar olan Mustafa Armağan’ın katılacağı, Yeşilyurt Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliğin, bugün belediye tarafından iptal edildiğini öğrendik. Milletvekilimiz Veli Ağbaba’nın, benim ve belediye meclis üyesi arkadaşlarımızın çağrılarına kulak tıkamayıp, Malatya’ya bu ayıbı yaşatmayan Yeşilyurt Belediyesi’ni, bu olumlu adımı attıkları için, her şeye rağmen tebrik ederim” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediyesi’nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda da “Yeşilyurt Çocuk Kitapları Festivali programımız kapsamında 4 Kasım Cuma günü, saat 18:00’de gerçekleşecek olan Mustafa Armağan söyleşisi yazarımızın yoğun programı nedeniyle iptal edilmiştir. Programımızın diğer içerikleri duyurularımızdaki takvime göre eksiksiz sürecektir” denildi.

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