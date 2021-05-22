AKP’li belediye denizi çöp ile doldurdu

Giresun kent merkezindeki Aksu Mahalle Sahili’nde daha önce çöplük olarak kullanılan alana, AKP’li belediye toplam maliyeti 950 bin lira olarak belirlenen fuar alanı, balıkçı barınağı ve park yapmak için deniz dolgusu yapmaya başladı.

Ancak, alanda bulunan çöpler iş makineleri ile denize atılınca çevreciler ve siyasi parti temsilcileri bu olaya tepki gösterdi.

DENİZ ÇÖPLE DOLDU

CHP Giresun Merkez İlçe Başkanı Murat Bektaş, yapılan dolgu çalışmalarında yönetmeliklere ve projeye aykırı davranılarak doğaya ve özellikle denize zarar verildiğini söyledi.

Bektaş, proje ile ilgili ÇED Gerekli Değildir raporunun Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ile Giresun Belediyesi internet sayfalarında bulunmadığını ileri sürerek, “Konuyla ilgili vatandaşlarımızın bizlere ulaşan şikâyetlerini dile getirerek, ÇED raporu hakkında bilgi istedik. Projede, dolguda kullanılacak malzeme içerisinde taş ve nebati toprak dışında, hafriyat, çöp gibi atıkların olmamasına dikkat edileceği, bu atıkların dolgu alanına dökülmeyeceği belirtilmesine rağmen, çöp hafriyatı dolgu amaçlı olarak kullanılmak suretiyle deniz üzerinde çöp katmanları oluşmasına neden olunmuştur. Bu konuda yaptığımız uyarılara rağmen halen önlemsiz dolgu çalışmaları sürdürülmektedir” dedi.

PROJEDE TAHKİMAT ARKASINA DOLGU YAPILACAK DENİLİYOR

Bektaş, projede dolgunun tahkimat arkasına yapılacağının belirtildiğini vurgulayarak, “Tahkimatsız şekilde yapılan dolgu denizin üstünde kirliliğe yol açtığı gibi altında da 19 farklı balık türüne zarar vermektedir. Bunun yanında projeye aykırı dolgu malzemesi kullanıldığı için, alanının uzun vadede çökme riski de taşıdığını söylemek mümkündür. Giresun Belediyesi ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü yetkililerine soruyoruz. Yapılan kontrolsüz dolgu çalışması ile ilgili herhangi bir denetim gerçekleştirilmiş midir? Dolgu malzemesinin türü denetlenmekte midir? Tahkimatsız dolgu yapılması mevzuata ve projeye uygun mudur?” diye konuştu.

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