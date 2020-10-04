AKP’li belediye dere yatağına cami yapıyor

Deniz AYHAN Batuhan SERİM

İstanbul’un Eyüpsultan İlçesi’ne bağlı Göktürk Mahallesi’nde, dere yatağında bulunan 2 dönümlük arazi, yeşil alan olarak bırakıldı. İSKİ, bölgenin dere yatağında olduğunu, taşkın tehlikesi bulunduğunu belirledi ve buraya hiçbir biçimde inşaat yapılmamasını istedi. Ancak AKP’li Eyüp Sultan Belediyesi, bu alanda kültürel tesis ve cami yapımına başladı.

Skandalı Meclis gündemine taşıyan İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, bölge sakinlerinin, “Bina nedeni ile derenin yatağı değişecek, yukarı mahallelerden gelen sel suları mevcut binaları basacak” endişesini taşıdıklarını söyledi. Türkkan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması istemiyle verdiği önergede şunları söyledi:

DAVA AÇILDI

“Mahalle sakinleri, İSKİ raporu dikkate alınmadan Eyüpsultan Belediyesi’nce 24 Temmuz 2020 tarihinde ruhsat izni verilerek yapımına başlanan bu inşaatın durdurulması ve burada yapılan idari işlemin iptali için İdare Mahkemesi’nde dava açtı ancak inşaat sürüyor. Böylesine hassas bir bölgedeki yapılaşma nedeniyle yaşanacak risklere karşılık ne tedbir alınacaktır?”