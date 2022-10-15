AKP’li belediye en değerli arazisini satışa çıkardı… İhaleye giren olmadı

Trabzon Büyükşehir Belediyesi, Resmi Gazete’ye verdiği ilanla, eski otogarın bulunduğu 18 bin metrekarelik araziyi satışa çıkardı. 12 Ekim’de yapılan arsanın satış ihalesine katılım olmadı.

Elif ÇAVUŞ

Trabzon Büyükşehir Belediyesi Meclisi, 14 Eylül 2022 tarihli oturumunda, eski otogarı kapsayan parsellerle ilgili olarak plan değişikliği yaptı.

Söz konusu değişikliğe göre, çevre parsellerle birlikte 6 kat otogar alanının yüksekliğini 12 kata çıkardı. Yapılan plan değişikliği, 14 Eylül 2022 – 14 Ekim 2022 tarihleri arasında bir ay süreyle askıya çıkarıldı.

Belediyeye ait en değerli arazilerden biri olan 18 bin metrekarelik arazi için 565 milyon TL satış bedeli belirlendi.

12 Ekim 2022 tarihinde yapılan satış ihalesinde 16 milyon 950 bin TL’lik geçici teminat istenirken, ihaleye katılım olmadı.

“FİYATI DÜŞÜRMEYE ÇALIŞACAKLAR”

CHP Ortahisar Belediye Meclis Üyesi Cüneyt Zorlu, ihalenin fiyatının düşürülerek yeniden ihale gidileceği endişesini taşıdıklarını ifade ederek, şöyle konuştu:

*Biz başından beri şehrin en değerli yerlerinden biri olan eski otogar arazisinin satışına karşı çıktık. Meclis kararı ile 6 katı 12’ye çıkarıp bir fiyat belirlediler. Burası ticaret ve turizm alanıdır.

*Belirlenen 565 milyon satış fiyatı tartışmaya açıkken 35/a yöntemiyle ihaleye çıkıldı, ihaleye kimse girmedi. İkinci ihaleye davetiye usulü yani 21/b ile fiyat düşürülerek gidileceği endişesini taşıyoruz. Nitekim daha önce otopark ihalesini bu şekilde yapmışlardı.

*Tahmin ediyoruz ki yüzde doksan fiyatı düşürerek ikinci ihaleye çıkacaklar ya da önümüzdeki yıla sarkıtacaklar, bu ekonomik koşullarda her birimin fiyatı artacak ama satış fiyatını aynı bırakmaya çalışacaklar.

*Büyükşehir Belediyesi bu satıştan vazgeçmeli ve bu kıymetli araziyi Trabzonluların kullanımına açacak projeler sunmalı.

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