AKP’li belediye ile CHP arasında afiş polemiği

AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi, CHP’nin üst geçitlere astığı afişleri belediye ekiplerince toplatmasının ardından aynı üst geçitlere AKP’li milletvekili adaylarının afişleri asılmıştı. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, AKP’li belediyenin çifte standardına tepki göstererek, “Keşke bu afiş asma hızını çadırlarda gösterseydiniz. Ben afişleri kendi cebimden yapıyorum, bu arkadaşlar afişleri hangi kaynaktan yapıyor merak ediyorum. Ayrıca Malatya’daki bütün bilboardları AK Parti’nin afişleriyle donattılar” demişti.

AKP’Lİ BELEDİYE, CHP’Yİ YALANLADI

CHP’li Ağbaba’nın tepkisi sonrasında AKP’li Malatya Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

“Belediyemizin ve kamu kurumlarının toplum yararına hazırlamış olduğu billboardların dışında bütün ilanlar ve reklamlar ile 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri dolayısıyla yapılan siyasi propagandaların afişleri de ilgili kurumlara fatura karşılığında ücreti mukabilinde kullandırılmaktadır. Halihazırda ilan ve reklam çalışmasında aktif ticari olarak kullandığımız 300 adet billboard ve raket bulunmakta olup bu alanlar Belediyemiz iştiraklerinden Kültür A.Ş tarafından bedeli mukabilinde kiralanmaktadır.

Kültür A.Ş. tarafından kiralama hizmeti verilen, siyasi partilerin talebi çerçevesinde ücreti mukabilinde kiralanan 300 adet billboard ve raket, haftalık dönüşümlü olarak değişmekte olup şuana kadar talep doğrultusunda yayımlanan görsel reklamlar; AK Parti 400 adet, Cumhuriyet Halk Partisi 300 adet, İYİ Parti 85, Bağımsız Milletvekili Adayı 11 adettir. Her billboard ve raketimizin ücreti mukabilinde kiralandığına dair resmi evraklar Kültür A.Ş. kayıtlarında bulunmaktadır. Büyükşehir Belediyemiz bütün çalışmalarında şeffaf ve kamuoyuna açık bir yönetimi esas almaktadır.

Bu alanların dışındaki ilan ve reklamlar Malatya Büyükşehir Belediyesi İlan, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği uyarınca reklam yapılabilecek alanlar olmadığı dolayısıyla ilgili kurumlara kaldırılması hususunda gerekli ikazlar yapılmakta, kaldırılmadığı takdirde Belediyemiz tarafından kaldırılmaktadır. Ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından ilgili mülki amirliklere de seçim dolayısıyla izin verilen propaganda, ilan ve reklam alanlarının Belediyemize bildirilmesi için resmi yazılar yazılmıştır. Durum bundan ibaretken bazı siyasi partilerimizin farklı açıklamalarda bulunması gerçekleri yansıtmadığı gibi Büyükşehir Belediyemizin hükmü şahsiyetine zarar vermektedir”