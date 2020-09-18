AKP’li Belediye, kendi istediği sendikaya geçmeyen 24 işçinin görev yerini değiştirdi

Ordu Büyükşehir Belediyesi’ne ait şirkette işçi olarak çalışan ve aralarında sendika temsilcilerinin de bulunduğu 24 kişinin görev yerlerinin değiştirilmesini, Belediye-İş Sendikası Ordu Şubesi protesto etti.

Şube Başkanı Kadir Altun, basın açıklaması yaparak şirketin işçilere sendikalarını değiştirmeleri için baskı yaptığını belirtti. Altun şöyle konuştu:

* Baskılara boyun eğmedikleri için sendikalarından vazgeçmedikleri için 24 arkadaşımız sürgüne gönderildi.

* ORBEL işçilerine sendika değiştirme baskısı yapanlara sesleniyoruz. Sendika değiştirme baskısı, zulümdür, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır, adaletsizliktir.

TALİMAT VERMİŞ

Altun sözlerini şöyle bitirdi:

* Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in Özel Kalem Müdürü Mehmet Altun, haddi ve yetkisi olmadan, hukuka aykırı bir şekilde daire başkanlarını arayarak ‘Belediye Başkanımız Hilmi Güler’in talimatı var, işçileri Belediye-İş’ten istifa ettirip, Hak-İş veya Hizmet-İş’e geçirin’ diye talimat vererek, açıkça suç işliyor.

GÖREVE İADE EDİN

* İşçilere baskı ve zulüm uygulanıyor. Bizler üyelerimizin sendika değiştirmesi için, baskı ve zulmün yapanların kimler olduğunu, nasıl bir oyunun içinde olduklarını ve hangi beklentilerle bunları yaptıklarını çok iyi biliyoruz.

* Sayın Güler, Anayasal sendikal seçme haklarını kullandıkları için, hukuka aykırı bir şekilde baskı ve sürgüne uğrayan 24 arkadaşımızı, eski işyerlerine iade edin.

Açıklamanın ardından işçiler olaysız bir şekilde dağıldı.