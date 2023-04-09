AKP’li belediye mahkeme kararına rağmen kumsala beton döktü

İstanbul’un Karadeniz kıyısındaki endemik bitki türlerinin yer aldığı ve korunması gereken alanlar arasında bulunan Karaburun Kumsalı’na, İBB’nin itirazlarına ve mahkeme kararına rağmen AKP’li Arnavutköy Belediyesi tarafından beton döktüğü iddia edildi.

“BU YASADIŞI EYLEMİ DURDURUN”

Beton döküldüğü alanın fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Kuzey Ormanları Savunması, şu ifadeleri kullandı: “Bizim basmaya kıyamadığımız Karaburun kumsalına yaptıklarına bakın. Kuzey Ormanları coğrafyasının en acımasız tahribat altında kalan mevkilerinden biri olan Karaburun Köyü. Arnavutköy Belediyesi kıyımıza beton dökerek tahrip etmeye başladı. Bu yasadışı eylemi durdurun.

Kuzey Ormanları İstanbul kıyılarımızda rant ve inşaat yıkımı altındayız. Başka bir ülkede olsa doğallığını korumak için yasa çıkarılacak ekolojik bir kıyı alanını betona gömüyorlar. Bu sahil geçen yıl tespit edilen ve sadece burada yaşayan endemik Stachys İstanbulensis türünün yaşam alanıydı. Şimdi üzerine beton döküyorlar. Kuzey Ormanları’na, kırsalına ve kıyılarına dokunma artık @ArnavutkoyBel”

“KIYI KANUNUNA, MAHKEME KARARINA, MEVCUT İMAR PLANLARINA AYKIRI”

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe de İBB’nin konuyla ilgili daha önce açtığı davanın kazanıldığını hatırlatarak şu paylaşımda bulundu:

“Karaburun Kumsalı’nda yapılan çalışmaya karşı Belediyemizce dava açılmış, bu dava da kazanılmıştır. Bugün de ekiplerimiz bölgeye giderek süren çalışmanın kıyı kanununa, mahkeme kararına, mevcut imar planlarına aykırı ve hukuka uygun olmadığını tebliğ etmiştir.

*Bütün bunlara rağmen çalışma yapılan alan Bakanlık yetkisindeki rezerv alan olduğu için Arnavutköy Belediyesi hukuka uygun olmayan ve bölgenin ekolojik yapısına aykırı uygulamasına düne kadar devam etmiştir.

*Endemik türleri de barındıran, bakmaya doyulamayacak güzellikteki bölgemizi beton dökerek düzenlemek yerine bölgenin ekolojisine uygun şekilde koruyarak düzenlemek için belediyemizin planları mevcuttur.”