AKP’li belediye meclis üyesine silahlı saldırı!

Yazan:
Alaturka Online
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AKP’li Belediye Meclis Üyesi Hayrettin Mete, Kozluk Üçyol mevkinde kendisine yaklaşan iki kişinin silahlı saldırısına uğradı. Olayı gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Mete, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozluk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

FOTO: İHA

Mete, burada yapılan müdahalenin ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Mete’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. (İHA)

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