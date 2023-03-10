AKP’li belediye meclisinde kavga: Zabıtalar ayırdı

Mersin’de AKP’li Akdeniz Belediye Meclisi’ndeki deprem ve kentsel dönüşüm tartışmaları kavgaya neden oldu.

AKP ve HDP’li meclis üyeleri arasında başlayan sözlü tartışmalar bir anda kavgaya dönüştü.

Karşılıklı yumruklaşma ve itiş kalkışların yaşandığı meclisteki kavgayı, araya giren zabıta memurları güçlükle önledi.

“HÜKÜMET ENKAZIN ALTINDA KALDI”

Meclis toplantısı AKP’li Başkan Mustafa Gültak, başkanlığında yapıldı.

Saygı duruşu yapılmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan meclis toplantısında söz alan HDP’li meclis üyeleri Özgür Çağlar ile Nuriye Arslan, hükümetin enkazın altında kaldığını söyleyerek, buna yönelik eleştirilerde bulundu.

Bunun üzerine AKP’li meclis üyesi Aydın Egin, depremin ilk anından itibaren hükümetin depremzedelerin yanında olduğunu, kentsel dönüşüme kendilerinin öncülük ettiğini ifade ederek, vatandaşların hükümete teşekkür ettiğini belirtti.

“ŞOV YAPMAYIN”

Daha sonra HDP’li meclis üyesi Bedriye Kuş’un ‘Şov yapmayın’ demesi üzerine AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da tartışmalara katıldı.

AKP’li başkan kürsüden HDP’li meclis üyelerini suçlayan konuşmalar yaparken, AKP’li meclis üyeleri de HDP’li meclis üyelerinin üzerine yürüdü.

Meclis üyeleri arasında itiş kakış yaşanırken kavgayı zabıta ekipleri güçlükle ayırdı. Kavga nedeniyle meclis oturumu öğleden sonraya bırakıldı.