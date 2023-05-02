AKP’li belediye mega projeye ihale yapılmadan temel atıldığını itiraf etti

21 yıldır her seçim döneminde Trabzon’a ‘mega proje’ olarak sunulan Güney Çevre Yolu’nun yatırım planına alınmadan, bütçesi oluşturulmadan, ihalesi ve kamulaştırılması yapılmadan AKP Trabzon Milletvekili adayı gösterilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından temel atma töreni gerçekleştirildi. SÖZCÜ’nün ‘Bütçe yok, ihale yok, kamulaştırma yok ama temel atma töreni var’ başlığıyla gündeme getirdiği haber AKP’li Akçaabat Belediye Meclisi’nde gündeme geldi.

İHALE KAYIT NUMARASINI VERİN

CHP’li Belediye Meclis üyesi Tuncay Demirci ile Akçaabat Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim arasında Güney Çevre Yolu ile ilgili ‘ihale’ tartışması yaşandı. Belediye Meclis üyesi Demirci, “Kamuda işler böyle yürüyor. Bir tarafa MAPA inşaat firması orada çalışıyor. Neye istinaden çalışıyor. Ortada bir sözleşme yok, ihale yok. 4734 sayılı yasaya göre ağır cezalık suç işleniyor” dedi.

Belediye Başkanı Ekim, “İdarelerin içerisinde bu işleri devlet memurları yaparlar. Şimdi sizce oradaki işle ilgili kurumdaki, ilgili kişiler bu dediklerinizi yapmamışlar mıdır?” diye sordu. Demirci, “Yapmamışlar, biz bilgi aldığımız kaynakları açıklayamıyoruz” şeklinde cevap verdi. Ekim “Açıklayın niye açıklayamıyorsunuz?” deyince Demirci, “Neden açıklayayım, adamın canı yanar, ondan sonra adam kendini bilmem nerede bulur. Bakın başkanım ihale yapılmamış, yapılmışsa ihale kayıt numarasını verin bize” dedi.

BİR KAVŞAK İHALESİ VAR, ACELE KAMULAŞTIRMASI CUMHURBAŞKANLIĞIMIZDA

Bir kavşak ihalesinin olduğunu, kamulaştırmanın henüz gerçekleşmediğini ifade eden Belediye Başkanı Ekim, “Sahil yolu kapsamında yürüyen ihalelerimiz var, sahil yolu kapsamında orada bir kavşak yapılıyor şu anda. Şu anda acele kamulaştırması Cumhurbaşkanlığımızda. Çıktıktan sonra kamulaştırması hızlı bir şekilde yapılıp oradan Güney Çevre Yolu doğuya doğru gidecek” ifadeleriyle süreci anlattı. Demirci’nin “Yani siz şuanda sadece kavşak yapıyorsunuz” ısrarına Ekim, “Kavşak yapmıyoruz, Güney Çevre Yolu’nu yapıyoruz” dedi. Akçaabat Belediyesi imar planına işlenip işlenmediğini soran Demirci’ye, Başkan Ekim, “Büyükşehir Belediyesi’nin bu ayki meclis toplantısında bu var” diyerek yanıt verdi.

SEÇİME YÖNELİK ATRAKSİYON YAPMANIN ANLAMI YOK

Meclis üyesi Demirci ise “Burada herkes o yolun yapılmasını istiyor. Seçime yönelik atraksiyon yapmanın anlamı yok. Kimse kimseyi kandırmasın. Seçime yönelik orada bir seçim propagandası yapıldı. Keşke temeli atılsa, hep birlikte orada elimiz patlayıncaya kadar alkışlasaydık” dedi.

AKP’Lİ ÜYE: İNŞALLAH EN KISA ZAMANDA İHALESİ YAPILIR

Mecliste söz alan AKP’li Trabzon Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan vekili Erhan Nadir de, “Güney Çevre Yolu uzun yıllar beklediği bir projeydi. Hafta sonu temel atma töreni yapıldı. İnşallah en kısa zamanda ihalesi yapılıp hayata geçmiş olur” dedi.