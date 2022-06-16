AKP’li belediye önce işi verip, sonra ihale yapmış

Konya’da AKP’li Yunak İlçe Belediyesi, ‘metruk binaların yıkımı ve nakli işi’ ihalesine çıktı. 3 firmanın katıldığı ihaleyi en düşük teklifi veren Turabhan isimli firma aldı.

Müslüm EVCİ

Konya’da AKP‘li Yunak İlçe Belediyesi 13 Haziran’da ‘metruk binaların yıkımı ve nakli işi’ ihalesine çıktı.

İhaleye Abdulaziz Özmen 1 milyon 748 bin, Yılmaz Avcı 1 milyon 579 bin, Turabhan İnş. Taah. San. ve Tic. Ltd. Şti ise 2 milyon 664 bin TL’lik teklif verdi.

İHALE, YÜKSEK TEKLİF VEREN FİRMAYA VERİLDİ

Teklifleri değerlendiren AKP’li Belediye ihaleye düşük teklif veren Abdulaziz Özmen ve Yılmaz Avcı’nın tekliflerini ‘teklif edilen bedelin rakam ve yazı olarak rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamasını’ gerekçe göstererek kabul etmedi.

“SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDUK”

Düşük teklif vermelerine rağmen ihaleyi alamayan Yılmaz Avcı, AKP’li belediyenin ihaleye fesat karıştırdığını ileri sürdü.

İhaleyi alan firmanın ihaleden 2 ay önce işe başladığını söyleyen Avcı, AKP’li belediye hakkında suç duyurusunda bulunduklarını ifade etti.

Devletin bir milyon 300 bin liraya yakın parasının buhar olduğunu kaydeden Avcı, şunları söyledi:

*Belediye yaptığı ihalede 1 milyon 579 binlik teklifimizi güya harf hatası var diye iptal edip ve en yüksek teklifi veren firmaya ihaleyi verdi.

*Belediye ihaleye yüksek fiyat vermemize rağmen teklifimizi komik gerekçelerle reddetti. Ben dosyayı 17 defa kontrol ettim.

*40 yıldır ihalelere girerim ve mevzuata hakimim. Daha sonra durumu araştırdık ve ihaleyi alan firmanın aslında 2 aydır işe başladığını öğrendik.

*İhaleye fesat karıştırıldı ve burada devletin bir milyon 300 bin liraya yakın parası buharlaştırıldı.

*Şu an Yunak ilçesi soyup soğana çevriliyor. Konuyla ilgili Cumhuriyet Savcılığına ve CİMER‘e suç duyurusunda bulunduk.

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