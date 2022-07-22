AKP’li belediye önce susuz bıraktı, sonra da reklam yaptı

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin kavşak yapımı nedeniyle suyunu kestiği mahallelere su dağıttığı tankerlere, reklam pankartı asması tepkilere yol açtı.

Ahmet KAYA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, ihalesi de tartışmalara yol açan Abide Köprülü Kavşağı’ndaki altyapı çalışmaları nedeniyle kentin büyük bir bölümünün suyunu kesti.

40 dereceye varan hava sıcaklığı nedeniyle had safhaya ulaşan su sıkıntısını gidermek için de tankerlerle su dağıtımına başladı.

Üç günden bu yana susuz kalan mahallelerdeki su dağıtımı ise adeta yıllar önceki ilkel görüntüleri hatırlattı.

Kadın ve çocuklar ellerindeki bidonlara su doldurup evlerine götürürken, su dağıtımı yapılan tankerlere “Abide Kavşağı İnşaatı nedeniyle kısa süreli su kesintisinden dolayı Büyükşehir Belediyesi tarafından su dağıtımı yapılmaktadır” pankartları asıldı.

Belediyenin su gibi bir hizmette tankerlere reklam pankartı asmasına tepki gösteren vatandaşlar, “Şanlıurfa’nın diğer belediyeleri de AKP‘li. Yani o suyu büyükşehir Belediyesi’nin dağıtması ile, Haliliye Belediyesi’nin dağıtması arasında bir fark mı var da pankart asılıyor. Böylesine basit bir hizmet için bile pankartla kendilerini övmelerine pes diyoruz” dedi.

21. YÜZYIL ŞANLIURFA

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin su dağıtımında bile reklam pankartı asması sosyal medyadan da ironili eleştiri ve tepkilere yol açtı.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Ekrem İmamoğlu 5 gündür içme suyu verilmeyen Urfa’ya tankerle içme suyu veriyor. Bir de üstüne afiş bastırıyor. 21. Yüzyıl, Şanlıurfa” şeklinde uygulamayı mizahi bir dille eleştirdi.

Bir başka kullanıcı ise, “Tamam sular kesildi 45 derece sıcakta. Tamam tankerle su dağıttınız. Peki metrekare fiyatı 100 TL olan vinil afişleri neden tankerlere astınız? Kimin parasıyla kime lütufta bulundunuz? İsim yazacak daha neresi kaldı?” şeklinde tepkisini dile getirdi.

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