AKP’li belediye, parka benzin istasyonu yaptırmak için ihaleye çıkıyor

Çekmeköy Belediyesi’ne ait olan Ord. Prof. Zeki Velidi Togan Parkı’nın bulunduğu 2 bin 800 metrekarelik parsele akaryakıt istasyonu yapmak için 2020 yılında başlayan süreçte tüm itirazlara rağmen ihale aşamasına gelindi.

Parkı, akaryakıt istasyonu yapılmasına uygun hale getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayladığı planlar, açılan davalar sonucu mahkemeler tarafından iptal edilmişti.

İBB de planlara dava açanlar arasındaydı. Bakanlık plansız kalan alan için geçtiğimiz ocak ayında yeniden imar planı hazırlamış ve çocuk parkı, tekrar akaryakıt istasyonu alanı ilan edilmişti.

İSTASYON KARŞILIĞINDA 25 YILLIK KULLANIM HAKKI

Çekmeköy Belediye Meclisi’nin nisan ayı oturumlarında da konu gündeme geldi. 2 bin 800 metrekarelik belediyeye ait parsele, 25 yıllık kullanım hakkı karşılığında akaryakıt tesisi yaptırılmak üzere encümen tarafından ihale düzenlenmesi için karar alındı.

Karara CHP-İYİ Parti grubu karşı çıktı. CHP’li Meclis Üyesi Sami Yayla, ilçe sakinlerinin benzin istasyonuna değil parka, deprem toplanma alanına ihtiyacı olduğunu vurgulayarak “Gelin bundan vazgeçin, Çekmeköy halkına, çocuklarına hesap veremezsiniz. Bu alanları rant için gözden çıkartmayın” dedi.

MAHALLENİN DEPREM TOPLANMA ALANI

Mahalle sakinleri deprem toplanma alanı olarak da kullandıkları parklarına sahip çıkmak için uzun süre eylem yapmıştı. Eylemlere CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da katılarak destek vermişti.