AKP’li belediye parklardan sonra halk plajına göz dikti

Samsun’da parkları yıkıp bina yaptığı için eleştirilen AKP’li Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, şimdi de 15 yıldır vatandaşlar tarafından kullanılan belediyeye ait halk plajına göz dikti.

İsmail AKDUMAN

Samsun’un Atakum ilçesindeki Emek Park’a çocuk üniversitesi, İlkadım ilçesindeki nadir yeşil alanlardan biri olan Kültür Park’ı imara açarak ilçe otogarı ile kent yönetim merkezi binası yapmaya başlayan AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, şimdi de 15 yıldır vatandaşlar tarafından kullanılan plajını yıkacak.

Samsun’da yaklaşık 20 yıl belediye başkanlığı yapan şimdiki AKP Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz tarafından yapılan ve 2007 yılında hizmete açılan 5 bin kişilik Mert Plajı’nın yıkılacağı belirtildi.

Toplam 20 bin metrekare alana sahip ve yaz aylarında vatandaşların uğrak yerlerinden biri olan Mert Plajı’nın yerine balıkçı barınağı yapılacağı açıklandı.

Havaların ısınmasıyla birlikte plajın açılmasını bekleyen vatandaşlar ise karar tepki gösterdi.

Vatandaşlar, aynı bölgede daha önce de balıkçı barınağı olduğunu ve çirkin görüntü oluşturduğu için eski Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz tarafından kaldırıldığını hatırlatarak, plajın yıkılmamasını istedi.

AMATÖR BALIKÇILAR İÇİN BARINAK YAPILACAK

Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada Başkan Mustafa Demir’in talimatıyla merkez ilçelerden Canik ile Atakum sahilleri boyunca yapılan teknik kıyı incelemesi neticesinde amatör balıkçı tekneleri için mendireği bulunan 20 bin metrekare büyüklüğündeki Mert Plajı alanı seçildiği belirtildi.

Açıklamada, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanlığı Demiryolları, Limanlar ve Hava Meydanları İnşaatı Genel Müdürlüğü (DLH) 9. Bölge Müdürlüğü ile iletişime geçilerek, resmi müracaat yazısının gönderildiği bildirildi.

EN UYGUN YER MERT PLAJIYMIŞ

Kentte amatör balıkçılığın hızlı bir şekilde arttığına dikkat çeken Başkan Demir, teknelerinin barınak sorununu çözmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Şehirde bulunan 2 barınağın yeterli olmadığını ileri süren Mustafa Demir, şöyle konuştu:

*Barınak için Mert Plajı alanını belirledik. Yapısından dolayı Karadeniz, zor bir deniz. Bu alanlar da teknik incelemeler neticesinde seçiliyor.

*Dolayısıyla en uygun alan olarak Mert Plajı görülüyor. Süreci Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığımız yürütüyor. Resmi yazımızı DLH’ya gönderdik.

*Onlar da bizden suyun debisine yönelik bir takım alt yapı çalışmaları ve jeolojik araştırmalar yapmamızı, deniz dibi haritaları çıkarmamızı talep ettiler.

*İlgili firmalardan teklifler alıp, açık ihale yöntemiyle bu teknik çalışmaları yaptıracağız. Mert Plajı’nı başka bir yere taşıyarak, bu alanı amatör balıkçı barınağına dönüştüreceğiz.

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