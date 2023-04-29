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29 Nisan 2023
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AKP’li belediye pes etti işçiler kazandı

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AKP’li Çaybaşı Belediyesi iştiraki olan ÇAYBEL A.Ş. ile Belediye-İş Sendikası toplu iş sözleşme görüşmeleri için Ocak ayı başında bir araya geldi. Ancak görüşmelerden bir sonuç çıkmayınca oylama yapan işçiler grev kararı aldı.

Belediye-İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Kadir Altun, Sendika Genel Merkezi ve ilgili bakanlıkla gerçekleşen yazışma ve resmi işlemlerin ardından işçiler 2 Şubat’ta greve başladı.

Bu sırada Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, işçilerden 9’unu kovdu. 84 gündür yağmur ve kar altında olumsuz hava şartlarında belediye önüne çadır kurarak grev yapan işçiler, verdikleri mücadelenin sonucunda kazanan taraf oldu.

TOPLU SÖZLEŞME İMZALANDI İŞÇİLER ÇALIŞMAYA BAŞLADI

Belediye-İş Sendikası ile belediye yönetimi arasında yapılan görüşmeler sonunca anlaşma sağlandı. Belediye-İş Sendikası Ordu Şube Başkanı Kadir Altun, anlaşmanın grev başlamadan yapılması için çok uğraştıklarını belirterek, şunları söyledi:

“Yaklaşık 3 ay sonra anlaşma sağladık. Bu süre içinde grevin daha fazla uzamaması için tüm taraflar özveri ve katkıda bulundu. İşten atılan 9 işçi arkadaşımızın 3’ü tüm yasal haklarını alarak kendi istekleriyle iş haklarını feshetti. 4 işçi Ordu Büyükşehir Belediyesi’nde, 2 işçi de Fatsa Belediyesi’nde aynı iş kollarında işe başlatıldı. Sosyal haklar dışında da ücret olarak Ocak ayı asgari ücret üzerine 1 yıl için yüzde 75 artış, sonraki 2 yıl için de enflasyon oranında artış yapılacak.”

 

Alaturka Online
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