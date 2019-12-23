AKP’li belediye tabelasına T.C.’yi ekledi

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde Cumhur İttifakı’nın adayı olarak seçimlere giren AKP’li Eyüp Yılmaz seçimi kazanmış, başkanlık koltuğuna oturmuştu. Başkan Yılmaz veridiği talimatla Lapseki belediyenin tabelasına T.C. ibaresi eklettirdi.

“HERKESE TEŞEKKÜR EDERİZ”

Konuyla ilgili açıklama yapan MHP Çanakkale İl Başkanı Ali Tuğrul Yıldırım, T.C. ibaresinin takılmasını sosyal medya hesabından duyurdu. Yıldırım yaptığı paylaşımında; “Cumhur İttifakı Lapseki Belediye Başkanlığı yeni binasına bugün itibarı ile T.C. Türkiye Cumhuriyeti ibaresi eklenmiştir. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz” ifadelerine yer verdi.

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ÖNERGE REDDEDİLMİŞTİ

3 Haziran 2019’da yapılan Lapseki Belediye Meclisi’nde CHP ve İYİ Parti grubunun belediye tabelasına T.C. ibaresinin eklenmesini teklifi, AKP ve MHP’li üyelerin ret oyu ile kabul edilmemişti. Tepkiler sonrası MHP Çanakkale İl Başkanlığı gerekli çalışmaların yapılacağını duyurmuştu.