AKP’li belediye tarihi iskeleyi yıktı, yerine beton iskele yapıyor

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nin, ahşaptan yapılmış tarihi yük iskelesinin yıkıp, yerine beton iskele yapmasına Ordu Çevre Derneği (ORÇEV) tepki gösterdi.

İsmail AKDUMAN

Ordu Büyükşehir Belediyesi, “Belediye kent hafızasını canlandırıyor” projesi kapsamında Altınordu ilçesinde bulunan tarihi ahşap yük iskelesini yıktı.

Başkan Hilmi Güler, kent hafızasına kazınan ve tarihi öneme sahip simgelerin yeniden kent kültür ve sosyal hayatına kazandırılması amacıyla başlattığı çalışmalar kapsamında yıkılan iskelenin yerine beton iskele yaptı.

Belediye 77 metre uzunluğundaki yeni iskelenin yüzde 95’inin tamamlandığını açıklarken, ORÇEV belediyenin tarihi bir yapıyı yıktığını ve kent hafızasını yok ettiğini ileri sürerek tepki gösterdi.

“İSKELE ASLINA UYGUN YAPILACAKTI”

ORÇEV Yönetim Kurulu tarafından yapılan yazılı açıklamada, tarihi iskele için Belediye Başkanı Güler ve daire başkanlarıyla özel görüşme yapıldığı vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

“Belediye yönetimine sürekli yük iskelesinin neden yıkıldığını, yerine nasıl bir proje olduğunu sorduk. Kıyı düzenlemesi projesine açtığımız dava lehimize sonuçlandı. Bu nedenle kıyıda her hangi bir proje gerçekleştirme olanakları yoktu.

Belediye Başkanı derneğimizle görüşme talebinde bulundu. Başkanın odasında dernek yönetiminde üç kişi ve Belediye Başkanı Hilmi Güler, daire başkanlarının tümü, avukatları ve mühendisleriyle yaptığımızda toplantıda yapılanın hukuksuz olduğunu, aslına uygun yapılması gerektiğini dile getirdik.

Başkan da projede değişiklik yaparak aslına uygun olacağını söyledi. Hatta Atatürk‘ün Ordu’ya çıktığı, Enver Yılmaz döneminde yıkılan iskelenin de yapılmasının iyi olacağını söylemişti.

Ancak biz kapıdan çıktıktan sonra hiçbir görüşme olmamış gibi beton yığınıyla hafızayı yok eden projenin yapılması devam etti. Hem de mahkeme kararlarına rağmen. Şu an yapılan proje de hukuksuz bir şekilde yapılmaktadır.”

“HAFIZAYI KORUYORUZ DERKEN YALAN SÖYLÜYORLAR”

AKP’li belediye yönetiminin hafızayı koruma dediği çalışmaların aslında hafızayı yok etme projesi olduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti:

“Ordu Büyükşehir Belediyesi ‘hafızayı koruyoruz’ dediği her projede Ordu’nun hafızasını yok ediyor. Tahıl Pazarı yok edildi. Şehrin hafızasını korumak isteseydi, tarihi yapılar işyerlerine ve AVM’lere devredilmezdi.

Kirazlimanı Mahallesi’ndeki Hıdırellez, Mayıs Yedisi yapılan mesire alanı korunurdu. Hafıza böyle mi korunuyor? Millet Düzü olarak bilinen Çarşamba Pazarı da proje olmadan yıkılmaya başlandı.

Şimdi de yük iskelesi yerine yapılan anlamsız beton yığınını hafızayı koruma iddiasıyla pazarlamaya çalışıyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi yönetimi aklımızla dalga geçer gibi hem gerçekleri tersyüz ediyor, hem de Ordu’nun hafızasını yok ederken hafızayı kuruduğunu iddia ederek yalan söylüyorlar”

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