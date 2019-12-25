AKP’li belediye tarihi liseye kafayı taktı

Zonguldak’ta 400 yataklı Atatürk Devlet Hastanesi’nin inşaatı sürürken, hasta ve hasta yakınlarına otopark yapılması için tarihi Kız Meslek Lisesi’nin yıkılmasına karar verildi.

Büyük tepkilere neden olan bu plan Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararıyla durduruldu. Ancak yeniden devreye giren AKP’li Zonguldak Belediyesi, kurula, lisenin depreme dayanaksız olduğunu öne süren bir yazı gönderdi.

Belediye Kültür Varlıkları Kuruluna gönderdiği yazıda lisenin depreme dayanıksız olduğunu öne sürdü. Milli Eğitim Bakanlığı ise Zonguldak’ta bulunan ve kuruma ait toplam 465 binada deprem riski olmadığını açıkladı.

1964 YILINDA İNŞA EDİLDİ 1940 yılında Akşam Kız Sanat Okulu olarak açılan kurum eğitime farklı binalarda devam etti. 1964 yılında cumhuriyet döneminin ilk kadın mimarlarından Yaprak Hanım’dan yay şeklinde tasarlanan binaya taşındı.

RANT UĞRUNA YIKILMAK İSTENİYOR

AKP’li belediyenin tarihi liseyi yıkma inadıyla ilgili bir açıklama yapan CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, şunları söyledi: Koruma Kurulu kararına rağmen, siyasi baskı ve tehdit ile bu karardan geri adım atılmak isteniyor. Cumhuriyet kadınının toplum hayatında söz sahibi olmasının sembolü bir yapı ve inşa açısından da sapasağlam bir okul, rant ve otopark uğruna yıkılmak isteniyor. Depreme dayanıksız iddiası doğru değildir. Bu binaya sahip çıkmaya devam edeceğiz.