AKP’li belediye vakıflara milyonlar harcamış

Konya’da AKP’li Ahmet Pekyatırmacı’nın Belediye Başkanı olduğu Selçuklu Belediyesi’ne ait 2018 yılı Sayıştay Denetim Raporu açıklandı.

Sayıştay denetçilerinin belirlemelerine göre; AKP’li Meram Belediyesi, Hacıveyiszade İlim ve Kültür Vakfı’na ait yurt inşaatının çatı ve cephe imalatları için 2 milyon 516 bin lira tutarındaki harcamayı belediyenin kasasından yaptı.

AYLIK 73 BİN TL KİRA BEDELİ ÖDENMİŞ

Sayıştay raporlarında yer alan bir diğer bilgiye göre ise, AKP’li belediye ismi açıklanmayan iki vakfın biri için aylık 51 bin TL, diğeri için aylık 22 bin TL’yi bulan kirasını belediye bütçesinden karşıladı.

İŞTE SAYIŞTAY’IN O RAPORU

Sayıştay’ın raporlarında konuya ilişkin şu ifadelere yer verildi:

*Konya Selçuklu Belediyesi ile … Vakfı ve … Vakfı arasında ortak hizmet projesi kapsamında üniversite öğrencilerine yönelik açılacak olan yurt için kiralama giderlerinin Belediye tarafından ödeneceğine dair ayrı ayrı protokol imzalanmıştır.

*Ayrıca … Vakfı ile de vakfa ait öğrenci yurdu inşaatının çatı ve cephe imalatlarının Belediye tarafından yapılması için yine ortak hizmet projesi kapsamında protokol imzalanmıştır.

*İmza edilen protokollerde yer alan yükümlülükler incelendiğinde amaç ve kapsam bağlamında her iki tarafında faal bir katılımını öngören herhangi bir ortak proje geliştirilmediği anlaşılmaktadır.

*Belediye ortada herhangi bir ortak proje olmamasına rağmen … Vakfı için aylık yaklaşık 51.000 TL ve … Vakfı için aylık 22.000 TL’lik kira bedellerini üstlenmiş ve ödemiştir. … Vakfına ait yurt inşaatının çatı ve cephe imalatları için de 2.516.042,26 TL tutarında harcama yapmıştır.

*Sonuç olarak belediye ile ilgili vakıflar arasında ortak hizmet projeleri geliştirilmemiş ve tek taraflı olarak yardım yapıldığı tespit edilmiştir.

SAYIŞTAY AKP’Lİ BELEDİYEYİ UYARDI

Sayıştay, belediyelerin dernek, vakıf, birlik ve benzeri kuruluşlara ayni veya nakdi yardım yapabilmesinin mümkün olmadığını belirterek AKP’li Belediyeyi uyardı.

AKP’Lİ BELEDİYE SAYIŞTAY’I DOĞRULADI

AKP’li Belediye ise Sayıştay’ın bulgularına ilişkin verdiği cevapta; “Vakıflarla yapılan protokollerde Belediyemiz yurtların kira bedelini karşılamaktadır. Vakıflar ise yurtlarda kalan öğrencilerin bilimsel, kültürel ve sanatsal manada gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sportif faaliyetler gerçekleştirmekte ve öğrencilerin iaşe giderleri ile yurdun elektrik, su, doğalgaz ve internet giderlerini karşılamaktadır.

Hocacihan Mahallesi, 2013 pafta, 24080ada, 8 parselde bulunan, 10.12.2015 tarih, 1646/657 sayılı yapı ruhsatı ile yapımı devam eden yurt inşaatının çatı ve cephe imalatlarının yapılması işbu protokolün konusudur. Bu nedenle yurdun tamamı Belediyemiz tarafından yapılmamış, yapımı devam eden yurt yapımı işinde sadece Belediyemiz tarafından çatı ve cephe kaplamaları yapılarak, projeye ortaklık sağlanmıştır” denildi.