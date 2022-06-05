AKP’li belediye yol çalışması için 20 ağacı söktü

Yazan:
Alaturka Online
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AKP’li Elazığ Belediyesi kent meydanı ve yeraltı otoparkı çalışmalarının yapıldığı alanda yol genişleme çalışmaları için kent merkezinde bulunan ağaçları iş makineleriyle söktü.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP’li Elazığ Belediyesi, kent merkezinde devam eden kent meydanı ve yeraltı otoparkının yapıldığı alanda bulunan cam ve selvi ağaçlarını belediyenin iş makineleriyle söktü. Ağaç söküm çalışmasının gece yarısı yapılması dikkat çekerken o anlar ise saniye saniye görüntülere yansıdı.

“ZARAR GÖRMEDEN YENİ YERLERİNE TAŞINACAKTIR”

Ağaç sökümleriyle ilgili yazılı açıklama yapan Elazığ Belediyesi, 20 ağacın yerlerinden taşındığını belirterek şunları kaydetti;

* “Şehrimizin gelecek vizyonuna değer katan Kent Meydanı ve Yeraltı Otoparkı Projemiz kapsamında Öğretmenevi önünde yol genişletme çalışması gerçekleştirilecektir.

* Yeşil dokuya duyduğumuz saygı çerçevesinde alanda yer alan çam ve yeşil selvi türlerindeki 20 adet ağaç, zarar görmeden yeni yerlerine taşınacaktır.

* Taşıma işlemi sırasında zarar görmemeleri adına budama çalışması yapılan ağaçlar ziraat mühendislerimizin kontrolünde, gerekli özen ve ekipmanlarla yerlerinden sökülerek Elazığ Belediyesi serasına taşınacaktır.

* Sera alanımızda gerekli bakımları yapılan ağaçlarımız, şehir genelindeki park ve yeşil alanlarda yeniden toprakla buluşturulacaktır.”

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