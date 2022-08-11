AKP’li belediye yol yapıyoruz diyerek taş ocağı yaptı

AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi, Terme ilçesinde yol genişletme çalışması yapacağını belirterek taş ocağı yaptığını fark eden köylüler eylem yaptı. Kandırıldıklarını ve taş ocağının da ruhsatsız olduğunu ileri süren köylüler hukuki yollara başvuracaklarını söyledi.

İsmail AKDUMAN

Terme’nin Yüksekyayla Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar AKP’li Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin yol genişletme çalışması adı altında ruhsatsız taş ocağı işlettiğini iddia ederek eylem yaptı. Şantiye bölgesinde toplanan yöre halkı, belediye tarafından kandırıldıklarını ileri sürerek, 2020 yılında yol genişletmesi olarak başlayan çalışmanın amacının dışına çıkarak taş ocağına dönüştürüldüğünü dile getirdi.

“TAŞ OCAĞININ RUHSATI YOK”

Mahalle sakinlerine destek veren DEVA Partisi Terme İlçe Başkanı Avukat Hasan Demir, “Köylümüze, köyümüze yol yapılacağı vaadiyle yol genişletilmesi adı altında bir çalışması başlatıldı. Fakat zamanla gördük ki köye yol değil, hukuka aykırı şekilde taş ocağı yapmışlar.

Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren taş ocağından çıkarılan malzemeler de başka yerlerde kullanılmış. Bizler taş ocağına karşıyız, köyün katledilmesine de karşıyız. Bu bir yol çalışması değil, ruhsatsız taş ocağı işletmesidir. Bu çalışma durdurulmaz ise hukuki olarak mücadelemizi vermeye başlayacağız” dedi.

Vatandaşlar da yol çalışması yapıldığı ileri sürülerek mahalle yolunun trafiğe kapalı olduğunu dile getirdi. Taş ocağının faaliyetinin sonlandırılmasını ve yollarının yapılmasını isteyen köylüler dava açacaklarını söyledi.

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