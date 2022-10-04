AKP’li belediyede ‘afiş’ kavgası: Genel başkanımızın karşısına çıkın

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun geçen ayki Elazığ ziyareti öncesinde AKP ve MHP il başkanları tarafından hazırlanan afişlerin billboardlara asılması ve sosyal medyada hedef alan paylaşımlarda bulunmaları AKP’li Elazığ Belediyesi Ekim ayı toplantısında CHP ile Cumhur İttifakı (AKP-MHP) meclis üyelerini karşı karşıya getirdi.

Evren DEMİRDAŞ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin grup toplantısını yapmak ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi‘nin kentte yapacağı okulun temel atma törenine katılmak için 19 Eylül’de Elazığ’a gitmişti. Kılıçdaroğlu’nun Elazığ ziyareti öncesinde AKP ve MHP il başkanları tarafından gece yarısında kentin çeşitli yerlerindeki billboardlara Kılıçdaroğlu ve CHP’li vekilleri hedef gösteren afişler asılmıştı.

AKP’li Elazığ Belediyesi’nin Ekim ayı meclis toplantısında CHP ile Cumhur İttifakı arasında afiş tartışması yaşandı. AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, CHP’nin yasal olmayan bir şekilde genel başkanlarının Elazığ’a gelişini duyurmaya çalıştıklarını iddia etti.

CHP’Lİ ÜYEDEN AKP’Lİ BAŞKANA AFİŞ TEPKİSİ

Gündem maddelerine geçilmeden önce gündem dışı söz alan ve genel başkanları Kemal Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’a gelmeden önce aleyhte birçok paylaşım yapılarak hedef gösterildiğini belirten CHP Meclis Üyesi Cafer Yeşil şu ifadeleri kullandı:

* 19 Eylül’de şehrimize Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu teşrif etti. Biliyorsunuz burada okul inşaatı temel atma töreni vardı maalesef şehrimize yakışmayan olaylar gelişti. Billboardların yapılması, pankartların indirilmesi ve sosyal medyadan birçok aleyhte paylaşımlar yapıldı. Allah korusun en ufak bir kıvılcımda da insanların karşı karşıya gelmesi söz konusuydu. Tabi sağ olsunlar vatandaşlar sağduyulu davranıp bunu gündemlerine almadılar. Birçok insanda bunu doğru bulmadığını ifade etti.

* Şehrimize yakışmayan bir şeydi aslında. Az önce belirttiğiniz gibi gönül belediyeciliği dediniz. Aslında gönül belediyeciliğinde herkesin yeri olması gerekir diye düşünüyorum. Ben öyle görüyordum ama maalesef işin doğrusu sanki orada biraz sıkıntılar yaşadık gibi geliyor. Aynı zamanda bir temel atma töreninde nasıl olurda bürokrasi nasıl olmaz. Burada devlet madem kalıcısıysa her şeyi devlet toplum için yapıyorsa bunun maalesef olmaması gerekir.

* Gerçekten üzüldük gönül ister ki Elazığ’ımız da bu tür şeyler asla yakışmayan şeyler. İnşallah bundan sonra hoşgörü hakim olur. Bu tür şeyler yaşanmaz bundan dolayı gerçekten çok üzüldük. Bizim meclis üyesi arkadaşlarımızın bazıları sosyal medyadan bir sürü şeyler yazdı. İnşallah bir daha böyle bir şeyin asla olmaması, yaşanmaması temennisinde bulunuyorum.

AKP’Lİ BAŞKAN CHP’Yİ SUÇLADI

CHP’nin yasal olmayan yöntemlerle Kılıçdaroğlu’nun kente gelişini duyurmaya çalıştıklarını iddia eden AKP’li Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları şöyle konuştu:

* Sayın Kemal Kılıçdaroğlu şehrimize geldiği zaman pankartların indirilmesiyle alakalı söyleminizi bence milletvekiliniz Gürsel Erol ile bir görüşün. Pankartlar billboardlara asılır, yasal yerlere asılır. Genel başkan Elazığ’a gelmeden önce Gürsel Erol’a ile görüştük. Gürsel Erol ‘şuralara şuralara pankart asacağım’ dedi. Ben de ‘astırmayacağım’ dedim. Asacaksanız billboardları kiralarsınız, yasal totemleri kiralarsınız oralara asarsınız ama kaçak, yasal olmayan, bizi zor durumda bırakacak hiçbir yere CHP’ye de izin vermem, Ak Parti‘ye de izin vermem, başka partiye de izin vermem.

* Normalde bütün yasal billboardalar çok rahatlıkla kullanabilirdiniz ama kullanmadınız. Hakkınızı kullanmadınız yasal olmayan yöntemlerle Kılıçdaroğlu’nun Elazığ’a gelişini duyurmaya çalıştınız buna müsaade etmedik biz görevimizi yaptık. Görevimize aykırı bir durum yapmadık bunu çok net bir şekilde söylüyorum. Bunu da milletvekilinizle görüşebilirsiniz, teyit edebilirsiniz mesajlarımızda duruyor.

* Gönül belediyeciliğiyle ilgili yapmış olduğum, içini doldurmuş olduğum bu kavramı en fazla takdir eden meclis üyelerinden bir tanesi sizsiniz. Hizmetlerde parti ayırmam, renkleri ayırmam, mezhepleri ayırmam. 41 mahalleye eşit mesafede olduğumu doğusuyla batısıyla her bir mahallemize en kaliteli hizmeti götürebilmek için gayret ettiğimi çok iyi bilirsiniz. Bu anlamda gönül belediyeciliği kavramıma da söz ettirmem.

MHP’Lİ MECLİS ÜYESİ HEDEF GÖSTEREN TWEETLERİNİ SAVUNDU

Kılıçdaroğlu aleyhinde tweet atan meclis üyelerinden de birisinin de kendisi olduğunu belirten MHP’li meclis üyesi Burak Düzenli şu ifadeleri kullandı:

* Genel siyaset bugüne kadar burada hiç yapmadık ama bugün Cafer bey genel siyaset yaptı bana cevap hakkı doğdu. Yoğun bir şekilde o tweet ve sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları kastettiği meclis üyelerinden biri benim. İl başkanımızın himayelerinde, partimizin güdümünde bugün ya da yarın olsa yine yaparız. Burada bir Elazığ çocuğu olarak idrak edemediğim bir durum var.

*Billboardlara asılan hiçbir soruya cevap vermeden asıldıktan sonra gece 23.30’da gidip billboardın önünde fotoğraf karesi paylaşan bir genel başkan gördük. Gönül şunu arzu ederdi; o genel başkan bu şehrin çocuklarının sormuş olduğu o sorulara cevabını verebilselerdi. Kısmen kendisinin, kısmen genel başkan yardımcılarının, kısmet milletvekillerinin söylemleri de eylemleri de bu kadar açık ve şeffaf ortadayken Elazığ’a gelip burada Elazığ çocuğuna yakışmayan bir tutum ve davranış içerisinde olduğunu göstermelerini kabul etmiyorum.

“GENEL BAŞKANIMIZIN KARŞISINA ÇIKIN”

“Genel başkanımız burada 650 milyon TL’lik bir yatırım yapacağı üzerine konuşmalısınız” diyen CHP’li meclis üyesi Murat Akkoç şöyle konuştu:

* Burak Bey, senin kadar bizde bu memleketin tozunu yuttuk. Sanki bir lütuf da bulunuyorlar kim kimden korkuyor? O zaman çıkın tweet atmayın genel başkanımız gelmiş karşısına çıkın. Tepkinizi gösterin kaçamak davranmayın. Burada kaç tane siyasi partiyi temsil eden meclis üyesi var. Beğenirsiniz beğenmezsiniz herkes istediği partiye oy veriyor. Kimi bu ülke yönetimine layık görüyorsa o yönetiyor. Genel başkanımıza oy veren insanlar var. Siz buna karışamazsınız. Sizin parti teşkilatınız miting, konferans düzenlediği zaman hayatı felç ediyorsunuz. İnsanları sokağa, mahalleye sokmuyorsunuz.

* Her yeri çeviriyor, insanlara yaşam alanı bırakmıyorsunuz. Hukuk, yasa tanımıyorsunuz. Depremde yıkılmaya yüz tutulmuş bir okulu yenilemek için geliyor bunun neresi kötü? İBB de bu okulun yapımını AKP, MHP, İYİ Parti, HDP dahil hepsinin oybirliğiyle kabul edilmiş. Oradaki parti mensuplarının suça ortak olduğunu mu söylüyorsunuz? Terör örgütünün yaptığı propagandaya alet mi olmuş diyorsunuz? Zaten İBB’de AKP ve MHP’nin oyu olmadan karar çıkartamıyorsunuz çünkü çoğunluktalar.

* Orası başka bir ülke, burası başka bir ülke mi? Arkanıza devletin bütün imkanlarını alıp belediye yönetmek farklı bir şeydir, bürokrasinin bütün engellemelerine ve karalamalarına rağmen bir büyükşehir belediyesini yönetmek başka bir şeydir. Herkes siyasetinin yapar. Burası özgür bir ülke, burası demokrasiyle yönetilen bir ülke. 3 yıldır buradayız. Tweet atarak yapmayın kardeşim. Herkesin yüreği var. Genel başkanımız gelmiş karşısına çıkın.

İlginizi Çekebilir TBMM’de CHP, İYİ Parti ve HDP’nin önerileri kabul edilmedi İlginizi Çekebilir CHP üç maddelik başörtüsü teklifini Meclis’e sundu