AKP’li belediyede çifte maaş sefası

Türkiye’de milyonlarca vatandaş, işsizlik ve yoksullukla boğuşurken AKP’li Van Edremit Belediyesi’nde 7 yöneticinin, kendi maaşları dışında, “huzur hakkı” adı altında da ücret aldıkları ortaya çıktı.

CHP Doğu Masası üyesi Mahmut Tanal’ın soru önergesine cevap veren Çevre, Şehircilik ve İklim değişikliği Bakanı Murat Kurum, AKP’li Van Edremit Belediyesi’nde müdür kadrosundaki 7 kişiye huzur hakkı ödendiğini açıkladı.

Tanal, 10 Ekim 2022 tarihinde Bakan Kurum’un yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı’na sunduğu soru önergesinde, Van Edremit Belediyesi’nde liyakat esasında uzak şekilde kayırmacılık yapıldığı, belediye yetkililerinin yakınlarının, partililerin işe alındığı iddialarını, bazı belediye görevlilerinin mesaiye gelmeden maaş aldığı, haksız kazanç elde ettiği iddialarının doğru olup olmadığını sormuştu.

BAKAN KURUM: 7 MÜDÜRE HUZUR HAKKI ÖDENİYOR

Van Edremit Belediye Başkanlığı’nın kendisine yolladığı savunma içerikli bilgi notu doğrultusunda Tanal’ın önergesini cevaplandıran Kurum, “Van Edremit Belediyesi’nde personel mesai giriş ve çıkışlarının denetlendiği, denetimin kart okutma sistemiyle gerçekleştirildiğini, çalışan kamu personelinin düzenli olarak mesailerine devam ettiğini, herhangi bir personelin kayırmacılık suretiyle mesaiye gelmeden haksız kazanç sağlamasının kesinlikle söz konusu olmadığı” öne sürdü ve “Belediye Personel A.Ş.’de yaptıkları görev, gösterdikleri performans ve aldıkları sorumluluklarla orantılı olarak müdür kadrosundaki 7 kamu görevlisine huzur hakkı ödendiğini” bildirdi.

KUZENİNİ ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ YAPTI!

Van Edremit Belediye Başkanlığı’nın “Belediyede kayırmacılık yapılmadığı” yönündeki savunması inandırıcı bulunmadı. CHP’li Tanal, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say’ın, amcasının oğlu Muhammed Ali Say’ı, kendi başkanlığı döneminde belediyede işe aldığını ve Özel Kalem Müdürü olarak görevlendirdiğini ortaya çıkarmıştı. Başkan İsmail Say’ın yerel televizyonda katıldığı programda, belediyede torpil ve kayırmacılık iddialarına ilişkin, “Çok iddialı konuşuyorum. Bir tek örneğini gösterirlerse istifa etmeye hazırım” dediği anlara ait video görüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Tanal, “Van Edremit Belediyesi’nin kayyumu İsmail Say, bu ifşaatlardan sonra zerre kadar onurun varsa istifa edersin!” şeklinde tepki göstermiş ve kuzen Muhammed Ali Say’ın Özel Kalem Müdürlüğü görevini yürüttüğünü hatırlatmıştı.