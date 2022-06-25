AKP’li belediyede görevde yükselme skandalı

AKP’li belediye 4 yılı aşkın süredir sınavlardan birinci çıkan memuruna sözlü sınavlardan vermediği ortaya çıktı. Sınav jürisi ise aralarında istisnai kadrodan memur yapılır yapılmaz sınavsız şekilde başkan yardımcılığına atanan isimler ile hiçbir sınava girmeden yükselen kişilerden oluştuğu anlaşıldı

Orhan BOZKURT

Erzurum’da AKP‘li Aziziye Belediyesi’nde Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü görevini yürüten R.P., 2017 yılında vekaleten yürüttüğü göreve asaleten atanmak üzere Mahalli İdareler Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavına girdi.

Yazılı sınava giren ve 85 puan alarak sınavı kazanan R.P., tek personel olmasına karşın Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, istisnai kadrodan memur ettiği isimler ile başkan yardımcılarını ve aynı sınava şeflik için giren ancak yazılı sınavı kazanamayan memuru da yanına alarak sözlü mülakat yaptı.

Yazılı sınavdan 85 puan alan ve müdürlük için rakibi olmayan memura sözlüde 45,20 puan vererek başarısız saydı.

Mahkemeye giden memurun itiraz talebi Erzurum 1. İdare Mahkemesi’nin 2018/182 no’lu kararıyla kabul edildi ve sınav iptal edildi.

SINAVI KAZANAMAYAN MEMUR JÜRİ ÜYESİ OLDU

İdare Mahkemesinin bu kararını istinafa götüren belediye, 1. İdare Mahkemesi’nin kararını yok sayarak hiçbir işlem yapmadı.

Bölge İdare Mahkemesi de 2019/742 sayılı kararıyla yerel mahkemenin kararını 2020 yılında onaylayınca idare iki buçuk ay sonra yeniden sözlü sınav yaptı.

Bu kez hayatında bir ay bile memuriyeti bulunmayan, meclis üyeleri arasından atanan seçilmiş başkan yardımcısının başkanlığında, yine istisnai kadrodan memur edilen üye ile 2017 yılında şeflik için girdiği yazılı sınavı kazanamayan memurdan oluşan sınav kurulu R.P.’ye bu kez 56 puan vererek başarısız saydı.

SINAVDA SORMADIKLARI SORUYLA “KURULUMUZU İKNA EDEMEDİ” DEDİLER

R.P., uğradığı haksızlıkları 2020 yılında yeniden mahkemeye taşıdı.

Yerel mahkemenin kararı 2021 yılında sonuçlanınca idare yine hiçbir işlem tesis etmeden istinafa taşıdı ve memurun kariyerinden dört yıl gitti.

Üstelik bu kurul sınavda memura sormadığı bir soruya sınavdan önce hazırladığı tutanakta, “Sınavda kurulumuzu ikna edememiştir” diye tutanak tuttu.

“CUMHURBAŞKANLIĞI HÜKÜMET SİSTEMİNİN MADDELERİNİ SAY”

Söz konusu sınavda memurun seçmesi için iki zarfta sorular hazırlandı. Memur R.P., 2 numaralı zarfı seçti.

Bu zarfta, “Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini içeren 18 maddelik Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun halk oylamasıyla kabul edilmesiyle yeni sistem neleri getirmektedir?”, “TCP/IP modeli olarak da bilinen bilgisayar ağ katmanlarını açıklayınız?” gibi sorular soruldu.

“MEMUR R.P. KURULUMUZU İKNA EDEMEMİŞTİR”

Bir numaralı zarfta ise 35 puanlık bir soruda, “Sözlü sınavınızın mahkemece iptal olması üzerine belediye başkanlığına verdiğiniz dilekçede münhal bulunan müdürlük kadrosuna atanmanızı talep etmektesiniz. Bu talebiniz yasal ve hukuki dayanakları nelerdir. Kurulumuzu bu dayanaklarla ilgili bilgilendirmenizi istiyoruz” sorusu olduğu, hazırlanan cevapta ise; “R.P., dilekçesinde mahkeme kararlarını gerekçe göstererek münhal bulunan boş müdürlük kadrosuna atanma istese de bu talebin yasal dayanağı yoktur. İlgi tuttuğu mahkeme kararında bile, ‘…bu kararın davacının doğrudan müdürlük kadrosuna atanmasını gerektirir bir karar olmadığı açıktır .’ Böyle bir talebin olamayacağı açıkça vurgulandığı halde bu talebin yasal ve hukuki dayanakları konusunda kurulumuzu ikna edememiştir” cevabı hazırlandı.

MAHKEMEYE ‘KLAVYENİN AZİZLİĞİ’ DİYE SAVUNMA YAPTILAR

Memur R.P., bu durum üzerine yine İdare Mahkemesine başvurdu.

İdare, söz konusu usulsüzlük için ‘klavyenin azizliği’ diye savunma yaptı.

Mahkeme, “Ayrıca davacıya sorulan sorulara bakıldığında; 1. ve 2. torbada yer alan soruların, kişinin ölçülmeye çalışılan niteliklerini değerlendirme bakımından uygun olmayan sorular olduğu örneğin; genel kültürü ve genel yeteneği ölçmeye yönelik hazırlanan soruların, genel kültür ve genel yeteneği ölçecek nitelikte sorular olmadığı, sorulardaki konu ile ilgili özel ilgisi olmayan veya özellikle bu konuya çalışmayan bir kişinin cevaplamasının mümkün olmadığı spesifik sorular olduğu, yine teknoloji alanındaki genel kültürü ölçmeye yönelik olan bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı alanında hazırlanan sorularında da yüksek düzeyde teknik bilgi gerektiren sorular olduğu görülmüştür” gerekçesiyle sınavı iptal etti.

DEFALARCA MAHKEMEDEN DÖNEN SINAV SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Belediye idaresi, bu karar sonrası Bölge İdare Mahkemesine başvurdu.

Bu süreç devam ederken belediye, Mali Hizmetler Müdürlüğü, İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü için sınav açtı.

Bu sınavdan da birinci çıkan memur R.P.’ye, yine istisnai kadrodan memur olan başkan yardımcısının sınav kurulu başkanlığında aralarında istisnai kadrodan memur yapılarak sınavsız atanmış kişilerden bir kurul oluşturularak sözlü sınav yapıldı.

Mali Hizmetler Müdürlüğü için rakibi olan memura sözlü sınavda 72,70, rakibine ise 82,90 puan verilerek R.P., yine rakiplerinin gerisinde bırakıldı.

Bu sınavın ardından da yeniden idare mahkemesine başvuran R.P.’ye, 2020 yılında açılan 2021 yılının altıncı ayında sonuçlanan 2017 yılı sınavı ile ilgili de yeniden sözlü sınav kararı alındı.

TEFTİŞ KURULU MÜDÜRÜ JÜRİDEN ÇIKARILARAK YERİNE SINAV KAZANAMAYAN MEMUR ATANDI

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü için yapılan sınavda, Mali Hizmetler Müdürlüğü sınavında en yüksek puanı veren 3 fakülte mezunu, daha önce özel idare genel sekreterliği ve genel sekreter yardımcılığı yapmış belediye teftiş kurulu müdürü komisyondan çıkarılarak, yeniden 2017 sınavında kazanamayan memur kurula dahil edildi.

İstisnai kadrodan memur edilen ve kadrosu Yakutiye Belediyesi’nde olmasına karşın, Aziziye Belediyesi’nde çalışıyor gibi görünen Başkan Yardımcısı Onur K.’nın da aralarında bulunduğu sınav kurulu bu kez 53,60 puan vererek memuru yine başarısız saydı.

AKP’Lİ BAŞKAN SINAVSIZ ONLARCA KİŞİYİ MEMUR YAPTI

Öte yandan 4 yıla aşkın sürede yapılan tam dört sözlü sınavdan elenen memurun hakkı istisnai kadrodan memur edilen başkan yardımcıları ve sınavsız atanan müdürler eliyle gasp edilirken, başkanlıkta ikinci dönemini yaşayan M. Cevdet Orhan bu sürede hiç özel kalem müdürünü değiştirmemesine rağmen aralarında akrabaları ile ilkokul ve lise mezunlarının da bulunduğu 15’e yakın kişiyi istisnai kadrodan memur yaptı.

Belediyede bazı AKP milletvekillerinin yakınlarının da sözleşmeli personel olarak yine sınavsız işe alındığı öğrenildi.

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