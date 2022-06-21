AKP’li belediyede işçiler grev kararı aldı

AKP’li Bingöl Belediyesi’nin verdiği zam oranını kabul etmeyen Hizmet-İş Sendikası üyesi işçiler greve gitme kararı aldı. Hizmet-İş Sendikası Bingöl Şube Başkanı Abdülmecit Akdemir, “Bizim talebimiz ülkede enflasyona göre işçilerin maaşlarında düzenleme yapılmasıydı. Belediye yönetimiyle yapmış olduğumuz görüşmede anlaşamadık” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

AKP‘li Bingöl Belediyesi hizmet kollarında çalışan işçiler, belediye yönetimi tarafından önerilen yüzde 22’lik zammı kabul etmedi.

İŞÇİLER GREV KARARI ALDI

Görüşmelerde anlaşma sağlanamaması sonrasında Hizmet-İş Sendikalı belediye işçileri aralarında yapmış oldukları oylama sonucunda belediyenin talep ettikleri ücretleri vermemesi durumunda greve gitme kararı aldı. 10 gün içinde belediye ile işçiler arasında uzlaşma sağlanmaması halinde grev kararı uygulanacak. Grev kararı oylamasında 377 evet oyuna karşı 3 hayır oyuyla işçiler, greve gitmeye karar verdi. Oylamada 6 oy ise geçersiz sayıldı. Toplu iş sözleşmesini, Hak-İş’e bağlı Hizmet-İş Sendikası yürütüyor.

“TALEBİMİZ ENFLASYONA GÖRE MAAŞLARDA DÜZENLEME YAPILMASI”

Belediye işçilerinin almış olduğu grev kararıyla ilgili SÖZCÜ’ye konuşan Hizmet İş Sendikası Bingöl Şube Başkanı Abdulmecit Akdemir, şunları söyledi:

* “Toplu iş sözleşmesi bakanlıktan çıktıktan sonra belli bir süresi var. O süre zarfında anlaşma sağlanamazsa işçiler arasında greve gidilmesi konusunda bir oylama yapılması kanunen zorunludur. Dolayısıyla bizim süremizde dolduğu için o oylamayı dün yaptık.

* Oylamada işçi arkadaşlarımız maaşlarında bir iyileştirme yapılmaması durumunda greve gitme yönünde bir karar aldılar. Tabi bunun kanuni bir süresi var o süreye kadar anlaşma sağlanırsa bu grev kararı ortadan kalkar. Ama sağlanamazsa grevle ilgili fiili durum devreye girer.

* Dün alınan karar neticesinde hem sendika yönetimimiz ve belediye yönetimi bir araya gelip anlaşabilirsek grev kararı ortadan kalkar. Ama anlaşma sağlanamazsa işçilerde ona göre hareket eder. Asgari ücrete zam gelmesi sonrasında belediyede çalışan işçinin yevmiyesine yansıdı.

* Ama belediye çalışanlarının maaşları konusunda belediye yönetimiyle yapmış olduğumuz görüşmede anlaşamadık. Bizim talebimiz ülkede enflasyona göre işçilerin maaşlarında düzenleme yapılmasıydı.

* Mart ayında masaya oturduğumuzda enflasyona göre bir zam istemiştik. O zaman enflasyon yüzde 50’ye yakındı. Sonradan enflasyon peyderpey yükseldi tabi. Bingöl Belediyesi’ne bağlı olan şirkette 555 tane çalışanımız var. Hizmet-İş üye olan işçi sayısı ise 515 kişidir.”

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