AKP’li belediyede işçilere maaş şoku

Bitlis’in Adilcevaz İlçesi’nin AKP’li Belediyesi’nde işçilere maaş şoku. KHK ile kadroya geçen 85 işçi, aylardır maaş alamıyorlar. 8 aydır maaş alamadıklarını belirten İşçiler, CİMER’e de şikayette bulundular ancak buradan da sonuç alamadılar. Belediye yetkililerinin, maaşını isteyen işçilere, “5 paramız kalmadı, devlet bize para verecek ki biz de size maaşınız verelim” dedikleri öğrenildi.

CHP’li bazı belediyelerde toplu sözleşme öncesi yaşanan grevlere de atıfta bulunan işçiler, “Korkudan burada grev yapamıyoruz. Şikayet ederseniz işten atarız, yerinizi değiştiririz diye tehdit ediyorlar. O yüzden CHP’li belediyeler gibi greve çıkamıyoruz” dediler. Başkan Necati Gürsoy ise, “Pandemi’den dolayı sıkıntı yaşadık” dedi.

“PANDEMİYE TAKILDIK”

İşçilerin 8 aydır maaş alamadıkları belirtilirken, SÖZCÜ’nün konuyla ilgili sorusunu yanıtlayan AKP’li Belediye Başkanı Necati Gürsoy, “Yalan söylüyorlar. 3-3.5 aylık alacakları kaldı” dedi.

“Pandemi nedeniyle maaş sıkıntısı yaşıyoruz” diyen AKP’li Başkan Necati Gürsoy şunları söyledi:

* Malumunuz, Pandemi nedeniyle su faturası olsun emlak vergisi olsun, toplayamadık. Bu da bir sıkıntıya yol açtı. Ama bize bu ay içerisinde İller Bankası’ndan para gelecek.

* Gelen parayla maaşları ödeyeceğiz. Hükümetiz, imkanlar ölçüsünde bize yardımcı olacak. Pandemi’den dolayı su-emlak parası alamadık. Biraz da personel fazlamız da var. Geçen hafta 1 ay ödedik, önceki hafta bir başka ay. Böylece 1 ay içerisinde halletmeye çalışacağız.