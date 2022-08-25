AKP’li belediyede işçilerin toplu sözleşme çilesi

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı 6 binden fazla taşeron işçinin toplu sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihiyle sona erdi. Yeni sözleşme için AKP’li belediye ile Hizmet-İş Sendikası arasında 4 kez görüşme gerçekleşmesine rağmen belediyenin düşük teklif vermesi nedeniyle sonuç alınamadı. İşçiler duruma isyan etti.

Müslüm EVCİ

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi‘ne bağlı 6 binden fazla taşeron işçinin toplu sözleşmesi 30 Haziran 2022 tarihiyle sona erdi. Yeni toplu sözleşme için AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi ve Hizmet-İş Sendikası arasında 4 kez toplantı yapılmasına rağmen AKP’li belediyenin verdiği düşük teklif yüzünden anlaşma sağlanamadı.

AKP’li belediyenin yeni toplu sözleşme için teklif ettiği rakamın ise, her şey dahil, (yemek, yol, ikramiye, yakacak ücreti) 7 bin lira olduğu öğrenildi.

“BU TEKLİFİ VERİRKEN HİÇ UTANMADINIZ MI?”

Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi’ni işçi düşmanlığı yapmakla suçladı.

Konya’da sadece kira ücretlerinin 4 ila 5 bin lira arasında olduğunu söyleyen Fahrettin Yokuş, “Konya Büyükşehir Belediyesi, taşeron işçilere yeni toplu sözleşme döneminde dalga geçer gibi bir ücret teklif ediyor. Temmuz ayından itibaren açıklanan asgari ücret 5 bin 500 lira olmasına rağmen işçilere yatırılan net tutar 5432 lira da kaldı. Yeni sözleşmede işçilerimiz 10 bin lira talep ederken belediye her şey dahil 7 bin lira teklif ediyor. Hayat pahalılığı insanlarımıza nefes alamaz duruma getirdi. Konya’da sadece kira fiyatları 4-5 bin lira seviyesinde. Bu işçi ne yiyip, içecek? Bu teklifi verirken hiç utanmadınız mı? Festivallere, yandaşlarına ve fuzuli işlere milyonlar akıtan Uğur İbrahim Altay, işçisine gelince sağır kesiliyor. İşçi düşmanlığı yapmayı bırakın, derhal haklarını verin” siteminde bulundu.

İŞÇİLERDEN TEPKİ

Öte yandan sosyal medyada ‘Belediye Taşeronları’ adıyla bir araya gelen işçiler Hak- İş Konfederasyonu ve AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi arasında süren görüşmelerden bir sonuç çıkmamasına tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları şu şekilde:

-Arkadaşlar, bizlere değer vermeyen bu belediye başkanı ile lütfen önümüzdeki ilk bayramda bayramlaşmaya falan gitmeyelim. (İstediğimiz rakamı verseler bile). Bizlere verilen değer ayyuka çıkmıştır. Bu adam işçiyi sevmez. Üst kademe memurlar falan, İstemezler fazla maaş alalım. O nedenle, bunlar bayramlaşmayı hakketmiyor. Değer gördüğünüz kadar değer verin lütfen.

-Arkadaşlar 15 yıldan fazladır üyesi olduğum AK Parti üyeliğimi sonlandırmış bulunmaktayım. Sizde böyle yaparak tepkimizi gösterelim. Teşkilat arayınca sebebinin bize verilen değerin karşılığı olduğunu ve bunun cevabını belediye başkanlarına sormaları gerektiğini söyleyin.14 bin isçiyiz. Bunun 10 bin kişisi istifa ederse genel merkezde buna sessiz kalamaz

-Bizim gibi işçilere değer verilmiyorsa sizde seçim zamanı kimseye değer vermeyin bize baktıkları gibi bizde onlara aynısı gibi bakalım

-Bunların hiç bir şey yapacağı yok arkadaşlar birlik beraberlik olma vakti, greve gidilsin iş yavaşlatmaya gidilsin gerekirse sesimizi duyuralım

-Yazıklar olsun vereceğiniz paraya, sizin maaşınızın yanında devede kulak bile değil. Günlerdir emekçinin hakkını nasıl gasp ederiz çabasındasınız ama artık hiç bir şey eskisi gibi değil.

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