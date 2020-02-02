AKP’li belediyeden ağaç katliamı

İstanbul’un pek çok noktasında yol ya da bina yapılacağı gerekçesiyle yeşil alanlar yok ediliyor. Bunlara son örnek ise Güngören‘den geldi. Güven Mahallesi‘nde bulunan bir çocuk parkının içerisindeki ağaçlar, vatandaşların iddiasına göre yol geçeceği gerekçesiyle sökülmeye başlandı. O anları evinin camından fark ederek Güngören Belediyesi ekiplerinin yanına gelen vatandaşlar, ağaç kesimine tepki gösterdi.

“ÇOCUKLARIN PARKINI KALDIRIP YOL YAPACAKLAR”

Ağaçların söküldüğü anları kameraya alarak Sözcü Whatsapp İhbar Hattı‘na gönderen bir vatandaş ise, yaşanan ağaç kıyımını herkesin görmesi gerektiğini belirterek, “Çocukların parkını buradan kaldırıp yol yapacaklar” dedi.

Görüntülerde, 3-4 belediye işçisi önce ağaçların çevresini kazıyor sonrasında da ağacı sökebilmek için sallıyor. Uzun uğraşlar sonucunda ağacı yerinden söken belediye işçilerine vatandaşlar, “Kök salmış ağacı balta ile kesemiyor, kaç senede büyüdü bu ağaç?” diye soruyor. İşçiler ise hiç aldırış etmeden ağacı baltayla kesmeye devam ediyor.

“YAZIK GÜNAH ŞU AĞAÇ 15-20 SENEDE YETİŞİYOR”

Belediye işçileri kendilerini görüntüleyen vatandaşa, “Burada çekim yapıyorsun ama yol yapılacak. Tramvay yapılacakmış, biz de bilmiyoruz” derken, vatandaş şu yanıtı verdi: Sen savunma, sen görevlisin biz vatandaşız. Yazık, günah, şu ağaç 15-20 senede yetişiyor. Şu palmiyeyi de üzerimize devrilecek diye sökemediler, yeşillik bizim neyimize.