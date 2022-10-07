AKP’li belediyeden AKP’li ismin şirketine milyonluk ihale

Borç içinde yüzen AKP’li belediyelerin ihaleleri yine AKP’li isimlere gitmeye devam ediyor. Daha önce Kocaeli’nde belediyelerden milyonlarca liralık ihaleler alan AKP’li ismin şirketine, tek başına girdiği ihale sonucu 1 milyon 595 TL ödenecek.

Fırat FISTIK

AKP‘li Körfez Belediyesi’nde dört aylık kültür sanat etkinlikleri ihalesi, AKP Kocaeli il yöneticiliği yapan Gökhan Meriç’in şirketi Güzel Sanatlar Tanıtım Organizasyon şirketine gitti.

ŞİRKET BU İHALELERLE BÜYÜYOR

Meriç, kısa süre önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi‘nin düzenlediği çocuk festivali ihalesini de 702 bin TL bedelle kazanmıştı. Meriç’in Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nden aldığı ihaleler 5 milyon TL’yi aştı.

Şirket, Kocaeli’nde AKP’li belediyelerden aldığı ihalelerle büyümeye devam ediyor. 11 yıl önce kurulan şirketin öz sermayesi 1 milyon TL’yi geçmiş durumda.

İHALEYE TEK BAŞINA GİRDİ

Körfez Belediyesi’nin düzenlediği ihaleye iki şirket teklif verirken sadece Meriç’in şirketinin teklifi geçerli sayıldı. Yani AKP’li Meriç’in şirketi ihaleye tek başına girerek kazandı.

4 Ekim’de imzalanan sözleşmenin bedeli ise 1 milyon 595 bin 720 TL.

SÖYLEŞİLERE AKP’YE YAKIN İSİMLER ÇAĞRILACAK

Organizasyon kapsamında 4 ay boyunca söyleşi, seminer, konser, tasavvuf dinletisi, kitap günleri gibi etkinlikler düzenlenecek. Etkinliklere çağrılması düşünülen isimlerin çoğu da AKP’ye yakın isimler.

Söyleşiler için Hasan Kaçan, İskender Pala, Erhan Afyoncu, Nihat Hatipoğlu, Ender Saraç, seminerler için de Murat Çiçek, Erem Şentürk, Bülent Akyürek, Ali Ural, Ömer Lekesiz gibi isimlerin çağrılması şartnamede yer aldı.

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