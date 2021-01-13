AKP’li belediyeden AKP’li meclis üyesine 2.9 milyonluk ihale

Şirket ile 2.9 milyon liralık sözleşme imzalandı. Akbulut’un şirketi AKP’li Esenler Belediyesi’nin, 8 Mayıs 2020’de aynı yöntemle düzenlediği “Sosyal yardım amaçlı market kartı alımı” ihalesini de 893 bin 500 liralık teklifi ile kazanmıştı.

İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu’nun, başkanlığını yaptığı Esenler Belediyesi’nin düzenlediği bir ihaleyi, Göksu’nun İBB meclisinde aynı sıralarda siyaset yaptığı meclis üyesinin şirketine verilmesi tepki çekmişti. AKP’den Ümraniye ve İBB Meclisi Üyesi olan Ömer Faruk Akbulut, 1984 doğumlu. Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Kurucu mütevelli Heyeti üyeliği yaptı.