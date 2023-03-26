AKP’li belediyeden baskı gören muhtar isyan etti

Ordu’da Altınyurt ilçesine bağlı mahallesinde yarım kalan çalışmalar ve yolların bozukluğu nedeniyle sürekli eleştiri alan Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Uğur Özcan, ilgili kişilere ulaşarak sorunları anlattı. Sonuç alamayan Muhtar, bir video çekip sosyal medyada yayınladı.

AKP’li Ordu Büyükşehir Belediyesi’nden bir bürokrat, Muhtarı arayarak paylaştığı videoyu kaldırmasını istedi. Muhtar geri adım atmadı ve ikinci bir video ile tepki gösterdi. İşte muhtarın sözleri:

“BENİ PAPAZ ETMEYİN, GÖREVİNİZİ YAPIN”

– Canlı yayın yapmanın sebebi Ordu Büyükşehir Belediyesi. Yaklaşık 1.5-2 yıldır, belediyenin Cumhuriyet Mahallesi’nde işlevselliği yoktur. Geçenlerde konuyu belirten yayın yaptık, geç saatlerde rica edildi “Muhtarım sil, biz senin işlemlerini yapacağız” dendi. WhatsApp kayıtları var. “Beni mahalle sakinleri ile papaz etmeyin, asli görevinizi yapın” dedim. “Tamam” dediler.

“ŞEKERİMİN DÜŞECEĞİNİ HESAP EDEMEDİLER”

– Sokaklar içler acısı, kaldırımın yarısı var yarısı yok, köstebek yuvası. Sosyal donatı alanı yapıldı, ilgili daire başkanı beni aradı. “Çocuk sosyal donatı alanı yapıyoruz, müteahhit işi bıraktı, 15 gün sonra yapacağız” dendi. 6 ay oldu, duruyor. Benim gazımı aldılar, ancak kan şekerimin düşeceğini hesap edemediler.

“SİZİN YÜZÜNÜZDEN YIKILACAK”

– Sıkıntılı oruç tutuyorum. Sayın Hilmi Güler başkanım kusura bakmayın. Cumhuriyet Mahallesi’ni elinizin tersiyle ittiniz. Dünya lideri dediğiniz Erdoğan nelerle uğraşıyor. Dünya bir oldu, yıkamıyor da, inan ki sizin yüzünüzden yıkılacak. Allah şahidim olsun.

– Park bahçelerden yetkili kimse gelsin, şu fotoğraf çekme işini bırakın. Artık ben de video çekiyorum. Allah, Erdoğan’ın yardımcısı olsun. Bu kaydı da silmiyorum. Silersem kamuoyu bana küfür etsin. Siz büyükşehir olarak iyisini biliyorsunuz, böyle devam edin. 14 Mayıs’ta bakalım ne olacak? Kim çıkacak balkona. Çıkamamasının nedeni de Türkiye’deki yerel yönetimlerdir.

“MAHALLE HALKI BANA KIZIYOR”

SÖZCÜ’ye konuşan Muhtar Özcan, eksiklikler yüzünden mahalle sakinleri ile zaman zaman gerilim yaşadığını belirterek, şunları söyledi:

– Ben uzun süredir bu görevi yürütüyorum. İyi şeyler yapılınca teşekkür ediyorum, yapmadıkları zaman da eleştiriyorum. Mahalle sakini geliyor, “Muhtar yol ne olacak” diyor. Yetkili biri gelince onlara söylemiyorlar, ama bana soruyorlar. Hiçbir hesabım yok. Bugün-yarın diye diye aynı sıkıntılar devam ediyor.