AKP’li belediyeden çalışanlarına Erdoğan mitingi dayatması

AKP’nin 5 Mayıs’ta Erzurum Yeni Miting Meydanında gerçekleştirdiği mitingde belediye personellerinin zorunlu olarak götürdüğü ortaya çıktı.

Aziziye Belediyesi’nin Özel Kalemi tarafından grup müdürlerine gönderdiği mesajda mitinge katılan personelleri rapor halinde pazartesi gününe kadar başkanlık makamına ulaştırmaları istendi.

AKP’li Aziziye Belediyesi’nin miting için özel olarak oluşturduğu Whatsapp grubunda ise personellerin mitinge katıldıklarını kanıtlamak için fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından belediyeye gönderilen raporda çalışanların katılım durumu ve mitingle ilgili fotoğraf gönderip göndermediği yönündeki bilgiler yer alıyor.