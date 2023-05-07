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7 Mayıs 2023
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AKP’li belediyeden çalışanlarına Erdoğan mitingi dayatması

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AKP’nin 5 Mayıs’ta Erzurum Yeni Miting Meydanında gerçekleştirdiği mitingde belediye personellerinin zorunlu olarak götürdüğü ortaya çıktı.

Aziziye Belediyesi’nin Özel Kalemi tarafından grup müdürlerine gönderdiği mesajda mitinge katılan personelleri rapor halinde pazartesi gününe kadar başkanlık makamına ulaştırmaları istendi.

AKP’li Aziziye Belediyesi’nin miting için özel olarak oluşturduğu Whatsapp grubunda ise personellerin mitinge katıldıklarını kanıtlamak için fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

Park Bahçeler Müdürlüğü tarafından belediyeye gönderilen raporda çalışanların katılım durumu ve mitingle ilgili fotoğraf gönderip göndermediği yönündeki bilgiler yer alıyor.

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