AKP’li belediyeden İBB’nin Ramazan etkinliğine ‘sahte belge’ ile engel

Üsküdar Belediyesi zabıtası ile İBB zabıtası, 21 Mart günü Üsküdar Mimar Sinan Meydanı’ndaki Ramazan etkinlikleri nedeniyle karşı karşıya geldi.

Üsküdar Belediyesi, yetkisi olmadığı halde İBB ekiplerinin Ramazan hazırlıklarına müdahale etti. İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Üsküdar Kaymakamlığına elektronik imzalı resmi yazıyla etkinlikler hakkında verdiği bilgide “konser” ifadesi kullanılmadığı halde Üsküdar Belediyesi’nin, hastane ve kütüphanenin önünde konser yapılacağı iddiasıyla sonradan üretilen ve içinde “konser” ibaresi geçen ‘imzasız sahte bir belge’ ile mahkemeye başvurduğu öğrenildi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen aynı sahte belgeyi resmi hesabından paylaştığı görüldü. Üsküdar Belediyesi’nin başvurusu üzerine mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. İBB’nin alanda yetkili olmasına rağmen Üsküdar ilçe zabıta ekipleri tarafından meydan işgal edilip, kurulum yapılan sahne ve malzemeler alanda bulunan kimliği belirsiz kişilerce alındı. İBB Hukuk Müşavirliği, tarafından yürütmeyi durdurma kararına itiraz edildi. İtirazın sonucuna göre Üsküdar’da geleneksel Ramazan etkinlikleri hayata geçirilecek.

“PROGDAMDA KONSER YOKTU”

İBB’den konuyla ilgili yapılan açıklamada “Mimar Sinan Meydanında düzenlenen Ramazan etkinliğinin programında gündüz 16.00-18.00 saatleri arasında çocuk sokak oyunları, 18.00-18.30 saatleri arasında ney taksimi, 18.30-19.20 arasında kültür ve tasavvuf sohbetleri, iftar sonrası ise tasavvuf dinletisi, bazı günler de geleneksel formuna uygun tiyatrolar yer alıyordu. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in iddia ettiği gibi ne yakındaki hastanede yatanları, ne de kütüphanedekileri rahatsız edecek bir konser gürültüsü olmayacaktı. Geleneksel forma uygun olarak özellikle semai sohbetleri geleneği yeniden hayat bulacak, Zihni Göktay gibi ustaların direklerarası geleneği icra edilecekti” denildi.

10 KAÇAK İŞLETMEDEN 7’Sİ HALEN KORUNUYOR

Üsküdar Belediyesi ile 13 Nisan 2021 tarihinde imzalanan ‘Üsküdar Hakimiyeti Milliye Çarşısı, Meydan ve Zeminaltı Otopark İşi Ortak Kullanım Protokolü’nün 74’üncü maddesinde “Çarşı binası hariç tüm meydan, rekreasyon, peyzaj ve gezinti alanlarının her türlü hüküm ve tasarruf hakkı Büyükşehir Belediyesine ait olacaktır” hükmünün yer aldığına da dikkat çekildi.

Açıklamada “İBB, Kız Kulesi ve tarihi yarımada manzaralı Salacak sahilinde görüntüyü kapatan, halkın yürüyüş yollarını işgal eden 10 kaçak işletmeden 3’ünün yıkımını gerçekleştirdi. Ancak geri kalan 7 kaçak işletme, yürütmeyi durdurma kararı aldırdı. Mahkeme süreçleri İBB lehine devam ederken, İstanbullulara ait sahilde, kanunsuz faaliyet gösteren çay bahçesi, kafe, lokanta, büfe gibi kaçak yapıları korumak için son alarak Üsküdar Belediyesi ile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı alelacele imar plan değişikliği yaparak, işgalcileri korumaya aldı. Üsküdar Belediyesi’nce imar planı değişikliği yapıldı. Bakanlık tarafından değişiklik hemen onaylandı. Buna göre plan değişikliği yapılan 431 adadaki 4 kafe, 359 ve 367 Ada içinde kalan 3 işletme korumaya alındı” denildi.