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18 Mayıs 2023
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AKP’li belediyeden İBB’ye plaj engeli

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Murat Yazıcı, sosyal medya hesabından yeni bir engelleme girişimini duyurdu. Yazıcı “İstanbul’da sıradan bir gün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 52 plajda sunduğu hizmetlerin bir ilçe belediyesi tarafından engellenme girişimine şahit oluyoruz.

Arnavutköy Karaburun Plajı’nda vatandaşımız için hizmete sunduğumuz wc, duş, giyinme kabini ve cankurtaran hizmetinin dün geceden itibaren hukuksuz biçimde kaldırılma girişimine karşı yine her zamanki gibi mahkemede adalet arayışındayız. İstanbul halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.

Alaturka Online
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