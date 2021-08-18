AKP’li belediyeden imar oyunu

Konya’da AKP’li Meram Belediyesi’nce bir vakıftan takas karşılığı alınan 160 bin metrekarelik ağaçlık ve 3. Derece sit alanının imara açılarak, satışı çıkartılması mahkeme kararıyla iptal edilmişti. Aradan geçen 3 yılın ardından AKP’li belediye imarda değişiklik yaparak ağaçlık araziyi yeniden satışa çıkardı.

MÜSLÜM EVCİ

Konya’da bir vakıf tarafından merkez Meram ilçesi Köyceğiz Mahallesi’ndeki arsasının bir kısmı, Necmettin Erbakan Üniversitesi kampüsü yapılması için bağışlanmış ve arsanın geri kalan kısmı ise, badem ağaçları dikili, engebeli arsa da 38 dükkan karşılığında AKP’li Meram Belediyesi’ne takasla verildi.

Daha sonra AKP’li Meram Belediye tarafından imara açılması planlanan, yaklaşık 160 bin metrekarelik arsa, 135 milyon liraya satılmak üzere ihaleye çıkarıldı ancak alıcı bulamadı.

O dönem olayı öğrenen Avukat Tevfik Buğdaycı ihale ve imar planı değişikliğinin iptali için dava açtı.

“KAMU YARARINA UYGUN DEĞİL”

2’nci İdare Mahkemesi’nde görülen dava için bilirkişi raporu hazırlandı.

Bilirkişi raporunda; arazinin daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nca ‘Konya- Karaman Çevre Düzeni Planı’nda ‘ağaçlandırılacak alan’ olarak belirlendiği; ancak sonra ‘kentsel gelişme alanı’na dönüştürüldüğü belirtildi.

Raporda ayrıca arazi içinde kuru dere yatağının bulunduğu, sağlık tesisi, ortaokul ve konut alanı gibi fonksiyonların orta kısımlarından dere alanının geçtiği, dere alanlarından 10 metre koruma bandı oluşturulduğunda kalan alanların yapılaşmaya uygun olmadığı, bölgenin, yerel rüzgar gedavetin doğuş alanı olduğuna değinildi.

Arazinin 3’üncü derece sit alanı olduğu ve 3 katlı yapılacağı, şehircilik ile planlama esaslarına, plan bütünlüğüne, doğal sit alanı bütününü olumsuz etkileyeceği ve kamu zararına yol açacağı için kamu yararına uygun olmadığı kaydedildi.

İMAR DEĞİŞİKLİĞİ YAPILARAK YENİEN SATIŞA ÇIKARTILDI

Birikişi raporunun ardından İdare Mahkemesi tarafından 2018 yılının Kasım ayında imar planının iptaline karar verdi.

Aradan geçen 3 yılın ardından AKP’li belediye bilirkişi raporunun olumsuz görüş vermesine rağmen ağaçlık araziyi imar değişikliği yaparak yeniden ihale ile satışa çıkardı.

Ağaçlık arazisini ihale ilanı AKP’li Belediyenin resmi internet sayfasında da yayınlandı.

İhale ilanda 16 bin metrekare alanın 90 milyon 200 bin TL muammen bedelle kapalı zarf usulü ile yapılacağı duyuruldu.

“İMAR YOĞUNLUĞUNU AZALTTIK”

Arsanın ihaleyle yeniden satışa çıkartılmasına ilişkin SÖZCÜ’ye konuşan AKP’li belediye yetkilisi, “2018 yılında mahkemenin kararıyla iptal edilen alanda bir imar değişikliği yaptık. Önceden 3 kata imar olan bölgedeki imar yoğunluğunu azaltarak, 2 kat imar olarak belirledik. Daha sonra buranın satışı Büyükşehir Belediyemizin meclis toplantısında kararlaştırıldı” dedi.

“BU YANLIŞTAN DÖNÜN”

AKP’li belediyenin ağaçlık alanı satışa çıkartmasına tepki gösteren Gelecek Partisi Konya İl Başkanı Hasan Ekici, ağaçlandırma alanının ranta kurban edilmesinin kabul edilir bir durum olmadığını söyledi.

“Belediye yanlış kararından dönmeye davet ediyoruz ” diyen Ekici, şöyle konuştu:

* Konya’mızın yeşiliyle meşhur Meram ilçesinde ağaçlandırma alanı olarak bırakılan arsa 2018 yılında mahkeme kararı ile ranta kurban edilmemişti.

* Ancak son günlerde üzülerek öğrendik ki yeniden satışa çıkmış. 3 kat olarak verilen imarı 3. Derece sit alanı olduğu için mahkeme kararı ile durdurulan bir ağaçlandırma ve dere yatağı bölgesinin yeniden 2 kat imara çevrilerek ihaleye çıkmasını kabul etmemiz mümkün değildir.

* Konya bu yıl kuraklığı en yüksek seviyede yaşadı. Bölgemizde ağaçlandırmayı artırıp kuraklığı azaltma çalışmaları yapmak yerine, belediyelerimizin ağaçlandırma alanlarını rant uğruna imara açmalarını Konya halkımızın takdirine bırakıyoruz.

* İklimler hızla değişiyor önümüzdeki yıllarda nelerle karşılaşacağımız hiç belli değilken dere yataklarının imara açılması süreç içerisinde sıkıntılara yol açacaktır. Bölgeyi bilenler oradaki badem ağaçlarını da çok iyi hatırlar.

* Gedavet rüzgârlarının doğuş alanı olan bu bölge Konya’nın nefes alması için yeniden aslına döndürülmeli ve bakımları yapılmalıdır.

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