AKP’li belediyeden Millet Bahçesi’ne 700 milyonluk cami

AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’ne yaklaşık 700 milyon liraya mal olacak bir cami yaptıracak. Birçok vatandaş sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla caminin maliyetini ‘israf’ olarak değerlendirdi.

Müslüm EVCİ

AKP‘li Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesine yaklaşık 700 milyon liraya mal olacak bir cami yaptıracak. Belediye camimin sadece temel atma maliyetini ise 75 milyon lira olarak duyurdu.

“HAYIRSEVER İŞ BİRLİĞİ İLE YAPILACAK”

AKP’li Belediye’nin resmi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada ise, caminin bir hayırsever iş birliği ile yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Ülkemizin ve şehrimizin pek çok yerinde hayır eseri bulunan değerli hemşehrimiz hayırsever Mehmet Altun beyin işbirliği ile yapılacak olan caminin temel inşaatı ihalesi 2 Eylül’de yapılacaktır. Bu çerçevede böyle güzel bir eserin şehrimize kazandırılmasında emeği geçen tüm kişi, kurum ve kuruluşlara katkılarından dolayı teşekkür ederiz” denildi.

BİRÇOK VATANDAŞ TEPKİ GÖSTERDİ

Belediyenin paylaşımının altına ise birçok vatandaş yaptıkları yorumlarla tepkisini dile getirdi.

Vatandaşlardan bazılarının yaptığı yorumlar şöyle:

– Her yer cami, giden insan sayısı o kadar var mı? Sadece benim oturduğum mahallede 4 tane var ve her birine birkaç yaşlı gidiyor. Cami yerine insanlara daha faydalı bir şey yapılabilir ya da hayvanlara, ama camii zaten her yerde var ve şu durumda boşa masraf.

– 10 tane itfaiye almazsanız cami oldu mu hayırsever bulursunuz.

– SMA hastası olan çocuklar Lösemi hastası olan çocuklar daha nice hasta olup para ile tedavileri yapılacak çocuklar var. Keşke hayırseverleri yönlendirseniz de bunları da görebilseler.

– Camii yaptığında cennete gideceğini zannediyorlar hâlbuki etraflarına baksalar biraz ne çok ihtiyaç olanları görürler, belki o zaman biraz günahları af olur.

-Pes! Durdurun şu israfı.

“ALLAH ŞATAFATI VE İSRAFI SEVMEZ”

Öte yandan maliyeti 700 milyonu bulacak olan camiin yapımına MHP’den istifa eden Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç da tepki gösterdi.

Kılınç, “Büyükşehir Belediyesine önerim bu sıkıntı günlerde 700 milyon TL’ye cami yaptırmak yerine 20 milyon TL ye cami yaptırsın. Kalan 680 milyon TL’ye ise 10 okul ve 20 bin dar gelirli öğrenciye burs versin. Daha doğru ve etfal olur. Allah şatafatı gösterişi ve israfı sevmez” ifadelerini kullandı.

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