AKP’li belediyeden Murano adası şartı

Seramik ve Cam Atölyesi Ekipmanları için ihaleye çıkan Nevşehir Belediyesi, ihale teknik şartnamesine Murano Adası’nı da koydu.

Deniz AYHAN

“Yerli ve Milli” diyen AKP’de, skandal bir sözleşme ortaya çıktı. 1 Kasım 2021’de Seramik ve Cam Atölyesi Ekipmanları için ihaleye çıkan Nevşehir Belediyesi, ihale teknik şartnamesine Murano Adası’nı da koydu. 63 kalem malzeme alacağını duyuran belediye, cam işleme atölyesi için 5 adet minör şalümo seti ve 2 adet midrange plus şalümo setinin ‘Kanada Menşeli’ olması şartı istedi.

Effetre çubuk camların ise en az 5 mm ve en fazla 7 mm çapında olması ve ‘Murano Adası’ndan ithal edilmesi’ talep edildi. CHP’li vekil Faruk Sarıaslan, ihaleyle ilgili yaptığı açıklamada “Murano Adası diye bir ada duydunuz mu? dedi ve konu hakkında şunları söyledi: “Belediye Başkanı Mehmet Savran aradım ve ‘Böyle bir şartname nasıl hazırlarsınız; utanmıyor musunuz’ diye sordum. Başkan, “Çok özür diliyorum, haberim olmadan hazırlanmış” dedi.

Soruşturma açmadı. Çok utanılacak bir durum. Milliyetçilik lafla olmaz, eylemle olur. Bunun hesabını mutlaka soracağız. Bu millet size haddinizi de bildirecek, hesabını da soracak.” Belediye ihaleyi iptal etti.

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