AKP’li belediyeden son 4 ayda suya ikinci zam

AKP’li Konya Büyükşehir Belediyesi Suya yüzde 11 zam yaptı. Konya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri (KOSKİ) Genel Müdürlüğü’ne alınan bilgiye göre 12 lira 70 kuruş olan 1 metreküp su 1 Nisan itibariyle kent merkezindeki abonelere 14 lira 15 kuruştan ulaşacak. Vergilendirmeler neticesinde 1 metreküp suyun ortalama fiyatı 16,50 TL’ye yükseldi.

OCAK AYINDA YÜZDE 45 ZAM GELMİŞTİ

Konya Büyükşehir Belediyesi 1 Ocak 2023 tarihinde de suya yüzde 45 zam yapmıştı. Son gelen zamla birlikte Konya’da su fiyatlarına son 4 ayda toplamda yüzde 56 zam yapılmış oldu.

“SON 11 AYDA YÜZDE 91 ZAM YAPILDI”

Su zammına tepki gösteren İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş, “AKP’nin yanlış ekonomi politikası yüzünden yoksullukla boğuşan milletimiz her gün gelen zam haberleriyle güne uyanıyor. Konya’mızda da ‘gönül belediyeciliği’ diye yola çıkanlar buldukları her fırsatta gönül yıkmaya vatandaşımızı zamlarla bıktırmaya devam ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi son 11 ayda suya yüzde 91 zam yaptı.

Mayıs 2022 yılında yüzde 35, Ocak 2023’te yüzde 45 ve şimdi de yüzde 11 zam… AKP’li yöneticilere çağrıda bulunuyorum; vatandaşımız yokluk içerisinde kıvranırken bu zamları derhal geri çekin. 20 yıllık AKP iktidarında yanlış işleriniz yüzünden belediyeyi Türkiye’nin en borçlu belediyeleri arasına soktunuz. Yetmedi belediyenin her yanını partili ve akrabalarınızla doldurdunuz. Şimdi siz sefa süreceksiniz diye vatandaşa sürekli zam yapacaksınız öyle mi? Bu halk bunun hesabını size elbette soracak” dedi.