AKP’li belediyeden tepki çeken afiş: Ayağınızın altına servet yatırdık

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kentin birçok noktasında, billboard’lara astığı ‘Ayağınızın altına servet yatırdık’ yazılı reklam afişi tepki çekti. CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Gülşah Çubuklu, “Belediye yıllardır trafik sorununu çözemediği gibi, vatandaştan aldığı vergilerle billboard’lara ‘Ayağınızın altına servet yatırdık’ diyebilecek kadar vatandaşını küçümsedi” dedi.

HALIL ATAŞ

AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kentin birçok noktasında, billboardlara astığı ‘Ayağınızın altına servet yatırdık’ yazılı reklam afişi tepki çekti.

Büyükşehir Belediyesi’nin billboard’lara astığı reklam afişi fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan CHP Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Gülşah Çubuklu, “Bir belediye hizmet reklamı düşünün ki yıllardır çözemediği altyapı ve trafik sorunu için vatandaştan aldığı vergilerle billboard asıp ‘Ayağınızın altına servet yatırdık’ diyebilecek kadar vatandaşını küçümseyebilsin” notunu düşerek tepki gösterdi.

VATANDAŞ DA TEPKİ GÖSTERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin billboardlara astığı reklam afişine sosyal medya kullanıcıları da tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları:

“-Seçimi kaybederler ise sıradaki afiş belli: Gözünüze dizinize dursun.

-Bunlar kendilerine emanet verilmiş makamları mülkleri sanıyorlar. Yaptıkları işleri de lütfetmişler gibi sunuyorlar… Bu devir de geçecek, hesap verecekler..

-Ya vatandaşın makul bir kısmı küçük olmaya, küçümsenmeye razıysa? Hatta küçümseyenden ötürü, küçümsenmekten haz duyuyorsa?”

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