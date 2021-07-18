AKP’li belediyeler enişteyi uçurdu

Vatandaş ekonomik sıkıntılarla boğuşurken, AKP’li belediyeler milyonlarca lira harcayarak çocuk parkı ve kaykay pisti yaptırıyor. Park ve pist ihalelerinin tümünü, AKP İzmir Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı Melek Eroğlu’nun eşi Fuat Eroğlu’nun Parkfit şirketi kazandı. Bu yılın ilk altı ayında 14 milyon TL’lik ihale, Parkfit Kent Ekipmanları Sanayi ve Ticaret Şirketi’ne gitti.

– Konya’nın AKP’li Karatay Belediyesi 28 Mayıs 2021’de ihaleye çıkarak çocuk oyun grubu satın alacağını duyurdu. 6 milyon 374 bin 697 TL ödeyerek 22 Haziran 2021’de Parkfit Şirketi ile sözleşme imzaladı.

– AKP’li Kocaeli Büyükşehir Belediyesi 19 Mart 2021’de aynı firma ile 380 bin TL’lik sözleşme imzaladı, kaykay pisti yaptırdı.

– MHP’li Manisa Belediyesi de 21 Haziran 2021’de Parkfit ile sözleşme imzaladı, Atatürk Kentpark’taki macera parkuru ve zıpline oyun gruplarının bakım ve onarımlarını yaptırdı, 280 bin TL ödendi.

– Bursa Osmangazi Belediyesi Hamitler Adrenalin Park projesi için ihaleyle oyun aletleri satın aldı. 4 Haziran 2021’de Parkfit ile 999 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

– Gaziantep’in AKP’li Şehitkamil Belediyesi’nin millet bahçesindeki kaykay pistinin ihalesi de Parkfit’e gitti. 6 milyon 40 bin TL’lik sözleşme imzaladı.