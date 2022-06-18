AKP’li belediyeler yayı gerdi milyonluk ok atıyor!

Vatandaş açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşam savaşı verirken, AKP’li belediyeler milyonlarca lira harcama yaparak okçuluk tesisleri kuruyor.

Deniz AYHAN

Ülkede ekonomik şartlar her geçen gün ağırlaşıyor. Emeklisi, çalışanı tüm vatandaşlar açlık ve yoksulluk sınırının altında yaşama mücadelesi veriyor. AKP‘li Belediyeler ise milyonlarca lira harcayıp okçuluk tesisleri yapıyor. Son olarak AKP’li Ordu Çatalpınar Belediyesi de 1 milyon 900 bin TL’ye okçuluk alanı yapma kararı aldı.

Gaziantep Şahinbey Belediyesi, binicilik ve okçuluk tesislerine 57 milyon, Ankara Altındağ Belediyesi de okçuluk ve spor alanına 23 milyon lira harcadı. Kayseri Etnospor ve Okçuluk merkezi ise 9 milyon 700 bin TL’ye mal oldu. Okçuluk tesislerini ve malzemelerinin satın alımını genellikle Gençlik ve Spor Bakanlığı yaparken, AKP’li belediyeler de bölgelerine okçuluk tesisi yapmayı sürdürüyor. Yerel seçimlerden sonra okçuluk tesisine para yatıran belediyeler ve harcadıkları para miktarı şöyle:

■ AKP’li Gaziantep Şahinbey Belediyesi 3 Ocak 2022’de binicilik ve okçuluk tesisi için 57 milyon 777 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

■ AKP’li Ankara Altındağ Belediyesi antrenman salonu, sporcu fabrikası ve okçuluk tesisinin olduğu spor alanı için 1 Eylül 2020’de 23 milyon 149 bin TL’lik sözleşme imzaladı.

■ AKP’li Kayseri Büyükşehir Belediyesi 21 Nisan 2020’de etnospor ve okçuluk merkezi için 9 milyon 700 bin TL ödedi.